Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155, яка має посилити українську артилерію.

Всього на озброєння ЗСУ надійде 55 таких гаубиць, повідомляє Welt.

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Німеччина передала Україні першу гаубицю RCH 155

Український посол Олексій Макеєв прийняв першу колісну гаубицю.

“Україна, може на нас розраховувати, і це сигнал. І Німеччина готова взяти на себе відповідальність в Європі”, – заявив Пісторіус.

Перші шість з цих систем спочатку залишаться в Німеччині і будуть використовуватися для тренувань українських солдатів.

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“Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. За мир треба боротися. Приємно знати, що Німеччина на боці України”, – сказав український посол щодо можливих переговорів про припинення війни.

Характеристика RCH 155 - докладніше

RCH 155 - це сучасна самохідна артилерійська установка, розроблена компанією KNDS. Вона поєднує в собі високу мобільність, вогневу міць та сучасні технології, що дозволяє їй ефективно виконувати завдання з вогневої підтримки військ.

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RCH 155 здатна швидко переміщатися по шосе та бездоріжжю зі швидкістю понад 100 км/год, долаючи значні відстані (понад 700 км). Вона озброєна 155-мм гарматою Rheinmetall L/52, яка може вражати цілі на відстані до 54 км і більше, залежно від типу боєприпасів.

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RCH 155 має високу скорострільність (до 9 пострілів за хвилину) та сучасну систему управління вогнем, що забезпечує високу точність стрільби.

Безпілотна башта RCH 155 керується з модуля управління, що підвищує безпеку екіпажу. Модульна конструкція дозволяє легко адаптувати її до різних завдань та умов.

Серед інших переваг - здатність стрільби в русі, що є важливою перевагою в сучасних бойових умовах.

Нові САУ від Німеччини − подробиці

У листопаді генеральний директор німецько-французького оборонного об’єднання KNDS повідомляв, що Україна отримає колісні гаубиці RCH 155 у квітні 2025 року.

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Раніше KNDS відкрив філію в Україні для ремонту бойової техніки, зокрема з танками Leopard 1A5 і Leopard 2 MBT, а також самохідними артилерійськими установками PzH 2000 і зенітними комплексами Gepard SPAAG.