Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами завдали точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо в Росії, повідомили СБС у Телеграм.

Безпілотники ЗСУ атакували стратегічні об’єкти РФ − подробиці

Цей завод є стратегічним об’єктом військово-промислового комплексу РФ, де виробляють порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, а також боєприпаси для різних видів озброєння.

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Успіху операції сприяла злагоджена робота розвідки, ракетних військ, артилерії та безпілотних систем. Дрони відволікли російську ППО, що дозволило ракетам точно вразити основні цілі. Після ракетного удару дрони дальньої дії знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру заводу.

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Крім того, оператори 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ вдруге атакували інфраструктуру військового аеродрому “Енгельс-2” в Саратовській області, зокрема нафтобазу “Крістал”.

Більше по темі Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання Тренування є частиною підготовки до спільного стратегічного навчання “Захід-2025”.

Внаслідок удару на нафтобазі знову зайнялися цистерни з авіаційним паливом.

“Кількаденна комплексна операція зі зменшення спроможностей стратегічної авіації ворога завершена”, − повідомили в 14-му окремому полку.

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Безпілотники масовано налетіли на кілька областей Росії

У ніч проти 14 січня дрони здійснили масований наліт на об’єкти в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі в Росії.

У російському місті Казань після атаки безпілотників спалахнула пожежа на хімічному підприємстві “Оргсинтез”.

На території підприємства горять три цистерни.

Сьогодні вночі місто Енгельс Саратовської області вдруге за тиждень зазнало атаки безпілотників. Внаслідок атаки на нафтобазі спалахнула пожежа.

У вечір 13 січня в Брянській області Росії пролунала серія вибухів. Збройні сили України могли завдати удару ракетами ATACMS по Брянському хімічному заводу імені 50-річчя СРСР у селищі Сільце.

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Вночі безпілотники атакували Тульську область Росії.