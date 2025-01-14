У Європі стартували наймасштабніші навчання НАТО 2025 року − Steadfast Dart 2025, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Що таке Steadfast Dart 2025
Steadfast Dart 2025 − навчання, що передбачають реальне розгортання Об’єднаних сил реагування Альянсу.
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Навчання проходитимуть у січні та лютому на території Болгарії, Греції та Румунії. У них візьмуть участь 10 тисяч військовослужбовців із дев’яти країн НАТО: Болгарії, Франції, Греції, Італії, Румунії, Словенії, Іспанії, Туреччини та Великої Британії.
Мета навчань перевірити можливості та процедури для оперативного розгортання Об’єднаних сил реагування НАТО, а також підвищити сумісність між союзниками та країнами, які приймають навчання.
До навчань залучено повітряні, сухопутні, військово-морські сили та сили спеціальних операцій. Буде задіяно:
- 17 кораблів;
- понад 20 літаків і вертольотів;
- понад 1,5 тисячі одиниць військової техніки (танки, артилерія, БМП тощо).
Очікується, що навчання продемонструють здатність НАТО швидко реагувати на будь-які загрози та ефективно стримувати агресію.
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“Наближаючись до третьої річниці незаконного повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми повинні разом продовжувати зміцнювати нашу колективну оборону, щоб ефективно стримувати Путіна”, − наголосив заступник державного секретаря парламенту Британії з питань збройних сил Люк Поллард.
НАТО відмовляється від тренувань бійців ЗСУ в Україні
Партнери України в Північноатлантичному союзі не будуть тренувати військових ЗСУ безпосередньо на території країни.
Це рішення прийняли через ризики можливих наслідків для НАТО.
Хоча тренування ЗСУ на території України могли б бути більш ефективними, союзники, зокрема Європейський Союз, прийняли рішення відмовитися від такого формату підготовки.
НАТО обговорювало можливість превентивних ударів по російській території в разі загрози нападу.