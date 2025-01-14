У Європі стартували наймасштабніші навчання НАТО 2025 року − Steadfast Dart 2025, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Що таке Steadfast Dart 2025

Steadfast Dart 2025 − навчання, що передбачають реальне розгортання Об’єднаних сил реагування Альянсу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Навчання проходитимуть у січні та лютому на території Болгарії, Греції та Румунії. У них візьмуть участь 10 тисяч військовослужбовців із дев’яти країн НАТО: Болгарії, Франції, Греції, Італії, Румунії, Словенії, Іспанії, Туреччини та Великої Британії.

Advertisement

Мета навчань перевірити можливості та процедури для оперативного розгортання Об’єднаних сил реагування НАТО, а також підвищити сумісність між союзниками та країнами, які приймають навчання.

До навчань залучено повітряні, сухопутні, військово-морські сили та сили спеціальних операцій. Буде задіяно:

  • 17 кораблів;
  • понад 20 літаків і вертольотів;
  • понад 1,5 тисячі одиниць військової техніки (танки, артилерія, БМП тощо).

Очікується, що навчання продемонструють здатність НАТО швидко реагувати на будь-які загрози та ефективно стримувати агресію.

Єврокомісар: Україна можливо відкриє два кластери в переговорах про вступ до ЄС
Більше по темі

Єврокомісар: Україна можливо відкриє два кластери в переговорах про вступ до ЄС

Україна може відкрити перший і тридцять перший кластери вже у цьому році.

“Наближаючись до третьої річниці незаконного повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми повинні разом продовжувати зміцнювати нашу колективну оборону, щоб ефективно стримувати Путіна”, − наголосив заступник державного секретаря парламенту Британії з питань збройних сил Люк Поллард.

Advertisement

НАТО відмовляється від тренувань бійців ЗСУ в Україні

Партнери України в Північноатлантичному союзі не будуть тренувати військових ЗСУ безпосередньо на території країни.

Це рішення прийняли через ризики можливих наслідків для НАТО.

Хоча тренування ЗСУ на території України могли б бути більш ефективними, союзники, зокрема Європейський Союз, прийняли рішення відмовитися від такого формату підготовки.

НАТО обговорювало можливість превентивних ударів по російській території в разі загрози нападу.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Чия це війна? Друзі й справжні друзі, рахуймо вибухи! Путін
ПОГЛЯД: Чия це війна? Друзі й справжні друзі, рахуймо вибухи!
Стефан Коршак
45хв тому
Україна хоче продовжити “економічний безвіз” з ЄС Європейський Союз
Україна хоче продовжити “економічний безвіз” з ЄС
Київ Пост
1г тому
Єврокомісар: Україна можливо відкриє два кластери в переговорах про вступ до ЄС Європейський Союз
Єврокомісар: Україна можливо відкриє два кластери в переговорах про вступ до ЄС
Інтерфакс-Україна
1г тому
Фіцо відмовився їхати до Києва для переговорів із Зеленським Європа
Фіцо відмовився їхати до Києва для переговорів із Зеленським
Київ Пост
3г тому
Спонсорований контент
" Попередній Сили безпілотних систем завдали ударів по Брянському хімзаводу та авіабазі “Енгельс-2”
Далі » Український легіон у Польщі – що відомо та як записатись?