У Європі стартували наймасштабніші навчання НАТО 2025 року − Steadfast Dart 2025, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Що таке Steadfast Dart 2025

Steadfast Dart 2025 − навчання, що передбачають реальне розгортання Об’єднаних сил реагування Альянсу.

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Навчання проходитимуть у січні та лютому на території Болгарії, Греції та Румунії. У них візьмуть участь 10 тисяч військовослужбовців із дев’яти країн НАТО: Болгарії, Франції, Греції, Італії, Румунії, Словенії, Іспанії, Туреччини та Великої Британії.

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Мета навчань перевірити можливості та процедури для оперативного розгортання Об’єднаних сил реагування НАТО, а також підвищити сумісність між союзниками та країнами, які приймають навчання.

До навчань залучено повітряні, сухопутні, військово-морські сили та сили спеціальних операцій. Буде задіяно:

17 кораблів;

понад 20 літаків і вертольотів;

понад 1,5 тисячі одиниць військової техніки (танки, артилерія, БМП тощо).

Очікується, що навчання продемонструють здатність НАТО швидко реагувати на будь-які загрози та ефективно стримувати агресію.

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“Наближаючись до третьої річниці незаконного повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми повинні разом продовжувати зміцнювати нашу колективну оборону, щоб ефективно стримувати Путіна”, − наголосив заступник державного секретаря парламенту Британії з питань збройних сил Люк Поллард.