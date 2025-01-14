На прес-конференції, яку новообраний президент США Дональд Трамп дав 7 січня в своєму маєтку Мар-а-Лаґо у Флориді, він зробив низку заяв щодо війни в Україні та оголосив плани своєї майбутньої адміністрації щодо її швидкого закінчення.

Дещо з того, що сказав Трамп, відповідало дійсності, але більша частина його висловлювань була далекою від неї. Проаналізувавши їх, Kyiv Post виявив, що дещо з того, що він говорив про Росію, Україну та безпеку на східному кордоні НАТО, було більш-менш точним, але багато іншого – ні, а ще більше – вводило в оману.

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Заради стислості ми опустимо більшість сумнівних заяв Трампа, які не стосуються війни в Україні. Однак слід звернути увагу на його фразу «Коли я був президентом, не було ніяких воєн», після якої він приписав собі перемогу американських військ над ІДІЛ у Сирії і ні слова не сказав про перше вторгнення Росії в Україну в 2014 році.

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Повну трансляцію інтерв’ю на телеканалі FOX можна переглянути тут.

Заяви Трампа про Росію, Україну і НАТО

Слабка зовнішня політика Байдена

Головною причиною вторгнення Росії в Україну Трамп назвав слабку зовнішню політику адміністрації Байдена. Мовляв, якби у 2022 році президентом був він, а не Байден, Росія ніколи би не вторглася в Україну.

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Це твердження щонайменше дуже оманливе. Трамп був президентом у 2017-2021 роках і саме він відповідав за політику стримування Росії, яку тоді проводив уряд США. Підтримка України з боку США під час першого президентського терміну Трампа обмежувалася невеликою кількістю протитанкової зброї та невеликими навчаннями з підрозділами української армії.

Так, повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році відбулося не за першого президентства Трампа, але фактом є те, що його перша адміністрація не зробила нічого для деокупації Криму та частини українського Донбасу, які Росія захопила в 2014-му.Однією з головних причин, чому президент Росії Владімір Путін вирішив змінити владу в Україні у 2022 році, більшість українських аналітиків називають розрахунок Кремля на те, що їй нічим буде оборонятися. Тоді США могли би посилити обороноздатність України або вжити інших заходів для запобігання російській військовій агресії, включно із запровадженням жорсткіших санкцій, тож саме Трамп і його адміністрація 2017-2021 років несуть пряму відповідальність за неспроможність стримати російське вторгнення, що сталося наступного року.

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Зруйновано більшість основних громад України

Трамп стверджував, що українські міста, містечка та села «значною мірою зруйновані».

Це неправда. Насправді, руйнувань різного ступеня зазнали міста уздовж 1000-кілометрової лінії фронту, а серйозно зруйновані, а в деяких випадках практично зрівняні з землею були ті населені пункти, де точилися основні бойові дії – такі, як Маріуполь, Сєвєродонецьк, Авдіївка, Вовчанськ і Бахмут.

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Однак територія України величезна – приблизно така, як Франція та Німеччина разом узяті. Порівняно з усією країною війна зачепила лише невелику її частину. За великим рахунком, напівзруйновані українські будівлі та інфраструктура є результатом десятиліть незадовільного господарювання й технічного обслуговування.

Заперечення Росії проти вступу України до НАТО «можна зрозуміти»

Трамп заявив, що Росія вторглася в Україну через «зрозуміле» занепокоєння щодо розширення НАТО, і що її підштовхнуло погіршення відносин між Україною і НАТО, всупереч забороні на це, яка існувала в Росії ще до приходу Путіна до влади:

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«Це було наче викарбувано на камені... Байден сказав, що вони (Україна) повинні мати можливість вступити до НАТО... Росія має когось (з НАТО) прямо на своєму порозі, і я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу», – сказав Трамп.

Це неправда.

По-перше, адміністрація Байдена протягом усього часу свого перебування при владі активно чинила опір прискоренню вступу України до НАТО через побоювання спровокувати Росію. Проти вступу України до НАТО також виступали Німеччина і Франція. Польща та країни Балтії неодноразово скаржилися, що саме така позиція заохочувала російську агресію.

По-друге, відповідно до статуту НАТО, жодна третя держава не може визначати, чи може країна стати членом Альянсу – це виключно рішення країн-членів. Ані Росія, ані будь-яка інша країна за межами альянсу не має права вето на те, які країни можуть претендувати на вступ до НАТО. Твердження Трампа про те, що зовнішньополітичні пріоритети Кремля за своєю суттю переважають над установчими документами НАТО, прямо суперечить Статуту НАТО, одним із підписантів якого є США.

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Крім того, з Росією межують Норвегія, Польща, Фінляндія і Литва, і Путін не вторгався на територію жодної з цих країн-членів НАТО і ніколи не називав їхнє членство значною загрозою національній безпеці своєї країни.

Ці висловлювання Трампа явно співзвучні з давніми тезами Кремля про те, що Україна не є справжньою країною і тому не має прав суверенної держави, а НАТО – це «агресивний» альянс, який прагне знищити Росію.

Європейці використовують війну, щоб отримати вигоду від США

Трамп звинуватив Європу в тому, що вона використовує США в своїх інтересах, коли мова йде про Україну і безпеку на східному кордоні НАТО: «Я сказав це президенту Зеленському. Європа дає крихітну частку тих грошей, які даємо ми. Подобається вам ця ситуація чи ні, але [ця війна] зачіпає Європу набагато більше, ніж Сполучені Штати. Між нами є те, що називається океаном. Чи не так? Чому ми платимо на мільярди й мільярди доларів більше, ніж Європа?»Це неправда. Хоча США є ключовим прихильником України, сукупний внесок інших союзників Києва переважає внесок Вашингтона. З точки зору загальної суми коштів, витрачених натепер, повномасштабне вторгнення Росії в Україну коштувало американським платникам податків близько 150 мільярдів доларів, а європейським – близько 288 мільярдів.Кільський інститут, який відстежує міжнародну допомогу Україні, зазначив у своєму огляді зовнішньої підтримки України, опублікованому в жовтні 2024 року, що військова допомога США – як обіцяна, так і надана Україні з січня 2022 року по жовтень 2024 року – становила майже 60 мільярдів доларів. За той самий період невійськова допомога, яку Україна отримала не від США, була лише трохи меншою – близько 59 мільярдів доларів.

Що стосується фінансової допомоги, то США дали Україні близько 90 мільярдів доларів і пообіцяли ще 30 мільярдів, тоді як Європа дала близько 128 мільярдів доларів і пообіцяла ще 120 мільярдів.

Якщо порівняти кошти, виплачені на підтримку українських біженців, то США не витратили нічого, а європейські держави – понад 100 мільярдів доларів, як показало дослідження Кільського інституту.

Важко так чи інакше довести, кому Росія становить більшу геополітичну загрозу – США чи Європі, але географічно США мають морський кордон безпосередньо з Росією, а стратегічно основна маса російських ядерних сил розгорнута для нападу на материкову частину США через Арктику.

Причиною великої кількості жертв є топографія України

За словами Трампа, причиною дуже високих втрат у російсько-українській війні є рівнинний рельєф України: «Щодня гине багато, багато молодих людей, солдатів. Знаєте – там земля дуже рівнинна. І багато сотень солдатів з кожної сторони загинули. І вони лежать у полях. Повсюди. Ніхто їх навіть не збирає. Там всюди міни – це катастрофа. Місцевість дуже рівна – це сільськогосподарські угіддя. Вона дуже, дуже рівна. І єдине, що зупиняє кулю, – це людське тіло. І людські тіла зупиняють багато куль».

Це неправда. Насправді, причиною приблизно чотирьох із п’яти смертей і поранень солдатів з обох сторін у майже всіх бойових діях є безпілотники, міномети, ракети й артилерія, а частка вогнепальних поранень у боях є незначною. У переважній більшості випадків люди дістають поранення в укритті – наприклад, в окопі або руїнах будівлі, в яке влучає або поряд із яким вибухає безпілотник або снаряд, випущений за багато кілометрів від цього місця.

Випадків влучання в людей на рівному полі вкрай мало, і навіть у таких випадках вони гинуть не від куль, а від вибухів і уламків – як це зовсім нещодавно трапилося з погано навченими північнокорейськими солдатами, які штурмували окопи українців. Окрім того, бойові дії здебільшого велися на горбистій місцевості. Лише на південному фронті, зокрема, в Херсонській області, місцевість переважно рівнинна.

А щодо слів Трампа про те, що на полі бою гинуть молоді люди, то, за даними американського Центру науки і міжнародних відносин Белфер, середній вік загиблих українських військових становить 43 роки, а російських – 38.