Служба безпеки України та Національна поліція продовжують проводити інформаційну кампанію “Спали” ФСБшника”, спрямовану на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами.

СБУ та Нацполіція закликають молодь “спалити” ФСБшника” − подробиці

За 2024 рік СБУ та Нацполіція затримали понад 450 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами в Україні.

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СБУ закликає молодь повідомляти про будь-які спроби вербування через спеціальний чат-бот “Спали” ФСБшника”. У ньому можна конфіденційно повідомити подробиці пропозицій від ворога та контактні дані вербувальника.

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З середини грудня до чат-боту “Спали” ФСБшника” надійшло понад 1300 повідомлень про спроби вербування українців російськими спецслужбами.

 

Соціальний відеоролик “Спали” ФСБшника” − дивитися

В межах кампанії СБУ спільно з режисером Любомиром Левицьким створили соціальний відеоролик “Спали” ФСБшника”. У ньому розповідається про небезпеку провокацій з боку російських спецслужб, які пропонують молоді “легкі гроші” за скоєння злочинів − підпалів, диверсій тощо.

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Головнокомандувач Збройних сил України оприлюднив статистику ударів підрозділів Сил безпілотних систем і підрозділів радіоелектронної боротьби.

Служба безпеки наголошує, що такі дії є тероризмом і караються ув’язненням на строк до 10 років, навіть для неповнолітніх.

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На відео показана історія неповнолітніх – хлопця й дівчини, які погодилися на пропозицію кураторів від ворожої спецслужби скоїти злочин, але були затримані СБУ.

Кампанія закликає молодь бути обачною та не руйнувати своє майбутнє через обіцянки ворога.

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