Служба безпеки України та Національна поліція продовжують проводити інформаційну кампанію “Спали” ФСБшника”, спрямовану на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами.

СБУ та Нацполіція закликають молодь “спалити” ФСБшника” − подробиці

За 2024 рік СБУ та Нацполіція затримали понад 450 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами в Україні.

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СБУ закликає молодь повідомляти про будь-які спроби вербування через спеціальний чат-бот “Спали” ФСБшника”. У ньому можна конфіденційно повідомити подробиці пропозицій від ворога та контактні дані вербувальника.

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З середини грудня до чат-боту “Спали” ФСБшника” надійшло понад 1300 повідомлень про спроби вербування українців російськими спецслужбами.