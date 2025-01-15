У ніч проти 15 січня ППО України збила 30 російських ракет і 47 ударних безпілотників типу Shahed і БпЛА інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 14-15 січня − подробиці

За даними Повітряних сил ЗСУ, всього було виявлено 117 таких повітряних цілей:

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  • 1 балістична ракета “Іскандер-М/KN” з Бєлгородської області в РФ;
  • 7 крилатих ракет Х-22/32 з Тульської області;
  • 4 крилаті ракети “Калібр” з акваторії Чорного моря;
  • 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см з Волгоградської області;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 також із Бєлгородської області;
  • 74 ударні БПЛА типу Shahed та дрони-імітатори з Брянська, Міллерово, Орла й Приморсько-Ахтарська в Росії.

Українська ППО збила 30 ракет та 47 дронів. Ще 27 дронів не досягли цілей.

“Далеко не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей”, − зазначили Повітряні сили.

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Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти енергетики у Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Фото: Повітряні сили / Телеграм

Останні обстріли України − що треба знати

У ніч на 14 січня ППО збила 58 російських ударних безпілотників. На Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині уламки дронів завдали ушкоджень приватним і багатоквартирним будинкам, автомобілям, майну громадян.

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У ніч проти 13 січня ППО збила 78 російських ударних безпілотників типу Shahed і БпЛА інших типів

У ніч на 12 січня противник знову атакував Україну дронами. Запустив 94 “Шахеди” та безпілотники-імітатори.

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Через падіння збитих ворожих дронів пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. 

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