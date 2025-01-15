Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову масовану ракетну атаку Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Ракетний удар по Україні: ППО збила 30 ракет

За словами Зеленського, Росія запустила понад 40 ракет, включаючи балістичні, а також понад 70 ударних дронів.

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“Серед цілей − газова інфраструктура та енергетичні об’єкти, які забезпечують нормальне життя людей”, − зазначив президент.

Завдяки роботі української ППО вдалося збити щонайменше 30 ракет та всі дрони. Енергетична система України продовжує працювати.

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Зеленський наголосив на потребі посилення української ППО та закликав партнерів виконати свої обіцянки щодо надання систем протиповітряної та протиракетної оборони.

“Саме зараз захистом України з’ясовується, чи здатна Європа і загалом демократичний світ зупиняти війни − надійно та на довгий час”, − зауважив очільник держави.

Масована атака РФ: понад 40 ракет запустили по Україні

Росіяни здійснили чергову атаку на Україну, спрямувавши ракети та дрони на енергетичну інфраструктуру Львівської області , Кіровоградщини та Черкащині.

У Львівській області зафіксовано влучання в два об’єкти критичної інфраструктури внаслідок ранкової ракетної атаки з боку Росії.

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У Черкаській області внаслідок падіння уламків збитого російського дрона типу Shahed пошкоджено два будинки та автомобіль.

На Кіровоградщині уламки збитого дрона пошкодили вікна кількох будинків у Дмитрівській громаді.

Міністр енергетики Герман Галущенко сьогодні вже повідомив про запровадження превентивних відключень електроенергії в Україні у зв’язку з масованою атакою.