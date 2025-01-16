У ніч проти 16 січня безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод і нафтобазу у Воронезькій області Росії, повідомляє російський новинний Телеграм-канала ASTRA і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Атака дронів на пороховий завод у Росії 16 січня − що треба знати
За словами очевидців, було чути чотири вибухи. Безпілотник пролетів над містом Котовськ і спрямував у бік заводу в селі Кузьмино-Гать.
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Російська влада стверджує, що було збито три дрони. Повідомляється про незначні пошкодження покрівлі одного приватного будинку. Постраждалих немає.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко наголосив, що Тамбовський пороховий завод є одним з головних підприємств російського ВПК, яке забезпечує армію порохом та вибухівкою.
“Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також − колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин”, − зазначив Коваленко.
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З початку повномасштабного вторгнення в Україну виробництво на заводі значно збільшилося.
Раніше місцеві повідомляли про вибухи у Тамбовській області, зокрема в районі міста Котовськ і селища Кузьмино-Гать, де розташований пороховий завод.
Міноборони Росії стверджує, що цієї ночі ворожа ППО нібито перехопила 27 безпілотників, три з яких − над Тамбовською областю.
Нафтобаза у Ворнезькій області горить після атаки безпілотників
У Воронезькій області внаслідок атаки спалахнула пожежа на нафтобазі.
Губернатор Воронезької області Роман Гусєв повідомив, що понад 10 безпілотників атакували територію трьох районів. Основний удар було завдано по нафтобазі у Лискинському районі. Безпілотники пробили захисну сітку на резервуарах з паливом, спричинивши пожежу.
“Зараз з вогнем на кількох резервуарах борються десятки одиниць техніки та два пожежні потяги. Направлено додаткові сили із двох сусідніх регіонів”, − зазначив губернатор.
За його словами, постраждалих немає, загрози для населення немає.
СБУ та Сили оборони атакували російські хімкомбінати, НПЗ і склади аеродрому “Енгельс”
У ніч на 14 січня Служба безпеки України та Сили оборони України завдали ударів по об’єктам Росії.Вибухи лунали на хімкомбінатах, НПЗ та складах аеродрому “Енгельс”.
У російському місті Казань після атаки безпілотників спалахнула пожежа на хімічному підприємстві “Оргсинтез”.
Тоді місто Енгельс Саратовської області вдруге за тиждень зазнало атаки безпілотників. Внаслідок атаки на нафтобазі спалахнула пожежа.
У вечір 13 січня в Брянській області Росії пролунала серія вибухів.