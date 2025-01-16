У ніч проти 16 січня безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод і нафтобазу у Воронезькій області Росії, повідомляє російський новинний Телеграм-канала ASTRA і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Атака дронів на пороховий завод у Росії 16 січня − що треба знати

За словами очевидців, було чути чотири вибухи. Безпілотник пролетів над містом Котовськ і спрямував у бік заводу в селі Кузьмино-Гать.

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Російська влада стверджує, що було збито три дрони. Повідомляється про незначні пошкодження покрівлі одного приватного будинку. Постраждалих немає.

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Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко наголосив, що Тамбовський пороховий завод є одним з головних підприємств російського ВПК, яке забезпечує армію порохом та вибухівкою.

“Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також − колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин”, − зазначив Коваленко.

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З початку повномасштабного вторгнення в Україну виробництво на заводі значно збільшилося.