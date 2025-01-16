Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується прийняти заручників, які будуть звільнені з сектора Газа в межах угоди про припинення вогню з ХАМАС. Підготовча операція військових отримала назву “Крила свободи”, пише The Times of Israel.

Що таке операція “Крила свободи”

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявив, що в угоді про звільнення заручників є ще деякі пункти, які потребують остаточного узгодження. Очікується, що деталі будуть узгоджені 15 січня.

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Новообраний президент США Дональд Трамп назвав угоду “епічною” і заявив, що після її підписання нова адміністрація Білого дому буде тісно співпрацювати з Ізраїлем, щоб Газа “ніколи знову не стала притулком для терористів”.

Чинний президент США Джо Байден підтвердив досягнення угоди про припинення вогню і звільнення заручників. Він назвав це результатом тиску на ХАМАС, послаблення Ірану, припинення вогню в Лівані та “завзятої американської дипломатії”.

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Байден також зазначив, що переговори триватимуть для досягнення остаточного припинення війни.

За даними Reuters, припинення вогню почне діяти з 19 січня.

Ізраїль ліквідував високопоставленого бойовика ХАМАС у секторі Газа

Раніше військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по півдню сектора Газа, в результаті якого загинув Хусам Шахван, керівник апарату внутрішньої безпеки терористичного угруповання ХАМАС.

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27 листопада палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило про готовність до припинення вогню у секторі Гази.

ХАМАС, однак, звинуватив Ізраїль у тому, що той нібито перешкоджає укладанню угоди про припинення вогню.

Ізраїль та ліванське угруповання “Хезболла” вже досягли угоди про припинення вогню.

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