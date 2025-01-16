Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з обіцянкою допомогти гарантувати безпеку країни на століття, пише Associated Press.

Кір Стармер прибув до України − подробиці

Стармер і Президент України Володимир Зеленський підпишуть у Києві договір про столітнє партнерство, що охоплює оборонну, наукову, енергетичну та торгівельну сфери.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Неоголошений візит Стармера − його перша поїздка в Україну з моменту вступу на посаду в липні.

Він відвідав країну 2023 року, коли був лідером опозиції, а також двічі проводив переговори із Зеленським  відтоді, як став прем’єр-міністром.

Advertisement

Борис Пісторіус і Дайга Мієріня прибули до Києва з неоголошеним візитом

14 січня до Києва з візитом прибули міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і спікерка Саейми Латвії Дайга Мієріня.

Візит не анонсували заздалегідь з безпекових міркувань.

У Києві Пісторіус провіві зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим.

Байден згадав про Україну та зміцнення НАТО у прощальній промові
Більше по темі

Байден згадав про Україну та зміцнення НАТО у прощальній промові

Чинний американський лідер також похвалився зовнішньополітичними досягненнями своєї адміністрації.

Дайга Мієріня прибула для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-латвійських відносин.

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Міжнародні відносини
США продовжили тимчасовий захист для українців ще на 18 місяців США
США продовжили тимчасовий захист для українців ще на 18 місяців
Київ Пост
2д тому
Навесні розпочнеться ексгумація польських жертв Волинської трагедії Міжнародні відносини
Навесні розпочнеться ексгумація польських жертв Волинської трагедії
Київ Пост
2д тому
Фіцо запросив Зеленського на зустріч, щоб вирішити газове питання Європа
Фіцо запросив Зеленського на зустріч, щоб вирішити газове питання
Київ Пост
2д тому
Радник Трампа наполягає на зниженні мобілізаційного віку в Україні США
Радник Трампа наполягає на зниженні мобілізаційного віку в Україні
Київ Пост
січ. 13
Читати далі
Британія допоможе Україні перевіряти та відстежувати викрадене Росією зерно Росія
Британія допоможе Україні перевіряти та відстежувати викрадене Росією зерно
Київ Пост
34хв тому
До Києва з офіційним візитом прибув міністр оборони Італії Крозетто Київ
До Києва з офіційним візитом прибув міністр оборони Італії Крозетто
Київ Пост
2г тому
Байден згадав про Україну та зміцнення НАТО у прощальній промові НАТО
Байден згадав про Україну та зміцнення НАТО у прощальній промові
Київ Пост
6г тому
Союзники не тиснуть на Україну щодо швидкого миру з Росією − Сибіга Росія
Союзники не тиснуть на Україну щодо швидкого миру з Росією − Сибіга
Київ Пост
23г тому
Спонсорований контент
" Попередній Байден згадав про Україну та зміцнення НАТО у прощальній промові
Далі » Безпілотники вночі атакували пороховий завод і нафтобазу в Росії