Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з обіцянкою допомогти гарантувати безпеку країни на століття, пише Associated Press.

Кір Стармер прибув до України − подробиці

Стармер і Президент України Володимир Зеленський підпишуть у Києві договір про столітнє партнерство, що охоплює оборонну, наукову, енергетичну та торгівельну сфери.

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Неоголошений візит Стармера − його перша поїздка в Україну з моменту вступу на посаду в липні.

Він відвідав країну 2023 року, коли був лідером опозиції, а також двічі проводив переговори із Зеленським відтоді, як став прем’єр-міністром.

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Борис Пісторіус і Дайга Мієріня прибули до Києва з неоголошеним візитом

14 січня до Києва з візитом прибули міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і спікерка Саейми Латвії Дайга Мієріня.

Візит не анонсували заздалегідь з безпекових міркувань.

У Києві Пісторіус провіві зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим.

Більше по темі Байден згадав про Україну та зміцнення НАТО у прощальній промові Чинний американський лідер також похвалився зовнішньополітичними досягненнями своєї адміністрації.

Дайга Мієріня прибула для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-латвійських відносин.