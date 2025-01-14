У ніч на 14 січня Служба безпеки України та Сили оборони України завдали ударів по об’єктам Росії.

Вибухи лунали на хімкомбінатах, НПЗ та складах аеродрому «Енгельс», повідомили джерела Kyiv Post.

Удар СБУ та Сил оборони по хімкомбінатах у Росії 14 січня - що варто знати

За інформацією джерел, внаслідок спільної спецоперації СБУ та Сил оборони було уражено:

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  • Алексінський хімічний комбінат (Тульська обл.). Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу.
  • склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі «Енгельс» (Саратовська обл.). Дрони СБУ досягли цілей, «бавовна» палає і досі.
  • Саратовський нафтопереробний завод — зафіксовано масштабну пожежу.
  • Брянський хімічний завод — є прямі влучання ракет по об‘єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями. 

«СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожим військовим об’єктам та підприємствам, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод - це болючий удар по спроможності РФ вести війну в Україні», - зазначилоло поінформоване джерело в СБУ.

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Безпілотники масовано налетіли на кілька областей Росії

У ніч проти 14 січня дрони здійснили масований наліт на об’єкти в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі в Росії.

У російському місті Казань після атаки безпілотників спалахнула пожежа на хімічному підприємстві “Оргсинтез”. 

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Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та Республіці Татарстан.

На території підприємства горять три цистерни. 

Сьогодні вночі місто Енгельс Саратовської області вдруге за тиждень зазнало атаки безпілотників. Внаслідок атаки на нафтобазі спалахнула пожежа.

У вечір 13 січня в Брянській області Росії пролунала серія вибухів. Збройні сили України могли завдати удару ракетами ATACMS по Брянському хімічному заводу імені 50-річчя СРСР у селищі Сільце.

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Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

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