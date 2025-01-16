Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Росії, розширив перелік категорій і відтепер приймає заяви про смерть близького члена сім’ї, яка сталася внаслідок війни.

Про це повідомив Офіс Президента України.

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Компенсація за смерть близьких - хто може подати заявку

Подати відповідну заяву через застосунок “Дія” можуть близькі родичі загиблої людини або інші члени родини, які мають законні підстави та можуть це підтвердити.

Заяви приймаються щодо смертей, які сталися внаслідок російської агресії проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року і дотепер, навіть якщо смерть настала за межами України.

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Першою категорією, за якою почали приймати заяви у квітні 2024 року, було пошкодження або знищення житла.

Загалом реєстр буде приймати заяви щодо понад 40 категорій збитків. Зараз триває робота щодо відкриття решти.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра наголосила, що міжнародний компенсаційний механізм є одним із ключових пріоритетів сьомого пункту Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

За її словами, “сьогодні ми нарешті досягли важливого результату, над яким працювали з перших днів повномасштабного вторгнення. За цей час ми провели значну юридичну, дипломатичну й політичну роботу”.

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Міжнародний реєстр збитків - що відомо

У квітні у Гаазі на міжнародній конференції “Відновлення справедливості для України” оголосили про запуск подання заяв до Реєстру збитків. Тоді йшлося про одну категорію заявників, а саме пошкодження або знищення житлового майна.

Пізніше було ухвалено правила та форм заяв, що стосуються нових категорій заяв. Реєстр налічуватиме понад 40 категорій.

Також Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що загалом у реєстрі очікується до 8 млн заяв від українців, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації.