Велика Британія розробила нову схему перевірки зерна, яка дозволить відстежувати зерно, викрадене Росією з окупованих територій України.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

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Британія розробила систему відстеження викраденого зерна − подробиці

Очікується, що ця схема буде передана Україні найближчими тижнями. Її розробили на прохання України, яка звернулася до країн G7 з проханням допомогти відстежити викрадене зерно.

“Україна, яка залишається основним постачальником сільськогосподарської продукції, має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки. База даних буде передана Україні міністром охорони довкілля найближчими тижнями”, - йдеться у заяві британського уряду.

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Зазначається, що нова схема відстеження переміщення зерна буде запущена в межах Угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією. Її підписання очікується під час візиту прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Києва у четвер.

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Угода про 100-річне партнерство − що треба знати

Угода про 100-річне партнерство також передбачає посилення військового співробітництва у сфері морської безпеки, розвиток науково-технічного партнерства в таких сферах, як охорона здоров’я, агротехнології, космос і безпілотники, а також зміцнення співпраці в енергетичному секторі та виробництві “зеленої” сталі.

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Під час візиту до Києва Стармер також оголосить про виділення 40 млн фунтів стерлінгів на відновлення економіки України.

Атаки на судна з українським зерном

Систематичні російські обстріли суден, що транспортують українське продовольство до вразливих країн, українських зернових сховищ і портової інфраструктури України є грубим порушенням міжнародного права та свободи судноплавства.

9 жовтня російські війська атакували Одеську область, внаслідок ушкоджено контейнеровоз під прапором Панами “Shui Spirit”.

7 жовтня армія РФ поцілила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Пошкоджено цивільне судно під прапором Палау.