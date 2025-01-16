Україна досягла домовленості з Росією про новий формат обміну полоненими, який передбачає повернення важкохворих та поранених українців, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Андрій Юсов.

Новий формат обміну полоненими − що треба знати

В межах цього формату 15 січня додому повернулися 24 військовополонених та один цивільний, якого росіяни викрали у Київській області.

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“Це знакова подія. Україна домоглася окремого нового формату повернення важкохворих і важкопоранених українських оборонців і цивільних”, − пояснив Юсов.

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Серед звільнених є люди з ампутаціями, хворобами зору, гангреною, онкологічними захворюваннями та іншими тяжкими недугами. Їм буде надано необхідне лікування та реабілітацію.

“Ми довго над цим працювали. Є надія, що в цьому напрямку рух буде швидшим та результативнішим”, − підсумував представник української розвідки.

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Україна повернула з російського полону 25 захисників

15 січня Україна повернула з російського полону ще 25 захисників.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляв, що полонених повернуто на вільну землю України внаслідок взаємної репатріації.

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30 грудня Україна повернула з російського полону ще 189 захисників.

Серед них були солдати, сержанти, офіцери Національної гвардії, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил та Збройних Сил України.

Разом із військовими з полону звільнили двох цивільних, захоплених у Маріуполі.

Найбільше повернення додому наших Оборонців сталося 3 січня 2024 року.