Розена Желязкова з правоцентристської партії обрали прем’єр-міністром Болгарії, повідомила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Росена Желязкова обрали прем’єр-міністром Болгарії − подробиці
Фон дер Ляєн привітала Росена Желязкова зі вступом на посаду та подякувала Болгарії за допомогу Україні.
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“Вітаю Росена Желязкова з обранням на посаду прем’єр-міністра Болгарії. З нетерпінням чекаю співпраці з вами заради успішної Болгарії в сильній та об’єднаній Європі. Я також ціную вашу підтримку нашому мужньому сусіду Україні. Бажаю успіху”, − наголосила Президентка Єврокомісії.
Новий болгарський прем’єр належить до правоцентристської партії ГЕРБ, яка у жовтні отримала 69 із 240 місць у парламенті. За словами Желязкова, пріоритети його уряду міститимуть забезпечення приєднання Болгарії до єврозони.
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