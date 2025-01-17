У п’ятницю, під час візиту до Москви президента Ірану Масуда Пезешкіана, буде підписаний договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» між Росією та Іраном – країнами, які перебувають під найбільшими санкціями у світі.

Угода, якою Москва і Тегеран скріплять свої близькі відносини після років поглиблення співпраці, буде підписана всього за три дні до того, як ворог Ірану Дональд Трамп зайде в Білий дім.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

За словами українських і західних офіційних осіб, Іран постачає Росії дрони-камікадзе «Шахед», якими Москва мало не щоночі атакує Україну, і ці країни активізували торгівлю на тлі західних санкцій.

Новий договір зміцнить «військово-політичні та торговельно-економічні» відносини між Тегераном і Москвою, заявив Кремль у середу, не надавши подробиць.

Більше по темі Адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти вигідну угоду щодо закінчення війни Чинний держсекретар Штатів зауважив, що для гарної угоди насамперед потрібно досягти припинення вогню.

Як повідомили російські державні ЗМІ з посиланням на головного іранського дипломата Аббаса Арагчі, Тегеран надав мало інформації про цей пакт, але виключив пункт про взаємну оборону, подібний до того, що був включений до договору Росії з Північною Кореєю минулого року.

Обидві сторони працювали над новим договором протягом багатьох років, а їхні нинішні відносини регулюються угодою 2001 року, яку вони періодично поновлюють.

Advertisement

«Глобальна гегемонія»

Росія заявляє, що ні пакт із Іраном, ні раніше підписаний договір із Пхеньяном «не спрямовані проти жодної країни».

«Договір ... має конструктивний характер і спрямований на зміцнення можливостей Росії, Ірану і наших друзів у різних частинах світу», – заявив у вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Як повідомило у вівторок російська інформагенція ТАСС із посиланням на посла Ірану в Росії Казема Джалалі, термін дії угоди – 20 років.

Президент Росії Владімір Путін зробив налагодження зв’язків з Іраном, Китаєм і Північною Кореєю наріжним каменем своєї зовнішньої політики, прагнучи кинути виклик тому, що він називає «глобальною гегемонією» на чолі з США.

Advertisement

І Росія, і Іран перебувають під жорсткими західними санкціями, які включають обмеження на їхні життєво важливі енергетичні галузі.

На саміті групи БРІКС у Казані минулого року Путін сказав Пезешкіану, що цінує «справді дружні і конструктивні зв’язки» між Росією та Іраном.

Візит Пезешкяна до Росії відбувається за кілька днів до повернення Трампа до влади.

Новообраний президент США, який неодноразово висловлював військові погрози на адресу Ірану, прагне якнайшвидшого припинення конфліктів в Україні та на Близькому Сході.

Advertisement

Минув місяць, відколи повстанці скинули сирійського лідера Башара Асада, якого активно підтримували як Москва, так і Тегеран, а зараз Ізраїль і союзник Ірану ХАМАС готуються до припинення вогню в секторі Газа.