Російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Відомо про чотирьох загиблих, є поранені.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Атака на Кривий Ріг 17 січня - подробиці

«У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова», - написав він.

Також у місті пошкоджені 4 багатоповерхівки, 17 приватних будинків, з десяток автомобілів.

“Кожен такий терористичний удар – це чергове нагадування, з ким маємо справу. Росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя”, - прокоментував атаку Президент України Володимир Зеленський.

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«У Кривому Розі завершилися аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Четверо людей загинули. Дев’ятеро – постраждали. З них п’ять госпіталізовані, решті лікарі надали допомогу на місці», - ідеться у повідомленні.

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Працює штаб допомоги людям, де можна отримати будматеріали для швидкого ремонту, додав голова ОВА.

В понеділок, 20 січня, в місті буде оголошено День жалоби.