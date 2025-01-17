Керівництво фінської партії «Союз лівих сил» у регіоні Пірканмаа вирішило відкликати кандидатуру незалежного претендента Ханну Тіайнена на муніципальних і регіональних виборах, повідомляє Yle.

У Фінляндії політик сказав, що в Україні відбувається «СВО»

Причиною такого рішення стала стаття, опублікована 29 грудня в газеті Aamulehti, у якій Тіайнен висловив свою позицію щодо відносин із Росією.

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Зокрема, він охарактеризував агресивну війну Росії проти України як «СВО».

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Керівництво партії підкреслило, що висловлювання Тіайнена суперечать офіційній позиції «Союзу лівих сил», через що його кандидатура була відкликана.

«Наявна значна суперечність між цінностями, які представляє «Союз лівих сил», та думками, висловленими кандидатом», – прокоментувала рішення голова партії регіону Пірканмаа Ганна Юкантупа.

Сам Тіайнен був здивований рішенням партії.

Він зазначив, що говорив про спеціальну операцію, тому що великі держави завжди називають напади спеціальними операціями.

«Росія називала це спеціальною операцією. Але, звичайно, коли це триває вже два роки, то це війна», – визнав Тіайнен.

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Підтримка України стане головним завданням Фінляндії в ОБСЄ

Фінляндія під час головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) буде відстоювати непорушність кордонів усіх держав, зокрема України, спираючись на фундаментальні принципи Гельсінської угоди.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зауважила, що десять принципів Гельсінської угоди сьогодні важливіші, ніж будь-коли, хоча Росія їх порушує, включно з принципами територіальної цілісності держав, поваги до прав людини та основоположних свобод.