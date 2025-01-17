Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кайя Каллас заявила в п’ятницю, що немає підстав для скасування санкцій проти Росії, оскільки Угорщина продовжує їх дію до повернення Дональда Трампа в Білий дім.

«Нам, безумовно, потрібні санкції. Це наш важіль впливу, і було б дуже дивно від нього відмовитися», - сказав Каллас журналістам.

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«Нічого не змінилося. (Президент Росії Володимир) Путін не змінив своїх цілей, і нічого не змінилося на місцях. Тому немає жодних підстав для скасування санкцій».

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ЄС запровадив 15 раундів безпрецедентних санкцій проти Москви з моменту вторгнення Кремля в Україну в лютому 2022 року.

Наступне рішення про продовження санкцій має бути ухвалене одноголосно 27 країнами-членами ЄС до 31 січня.

Але прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - один з найближчих союзників Трампа в ЄС і найбільш дружній до Росії лідер - відмовився погодитися на продовження санкцій до обговорення з командою Трампа після його приходу до влади.

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У п’ятницю Орбан заявив, що Брюссель повинен адаптуватися до ситуації, що змінилася, тому що «починається нова ера».

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«Настав час викинути санкції у вікно і встановити систему відносин з Росією без санкцій. До цього ще далеко, але ми повинні працювати над цим», - сказав він у своєму регулярному інтерв’ю державному радіо.

«Наразі сигнали, що надходять з Брюсселя, не є обнадійливими», - додав він.

Трамп, який складе присягу в понеділок, пообіцяв укласти угоду для швидкого припинення війни в Україні, що викликало побоювання, що він може змусити Київ піти на болючі поступки Москві.

«Якими б не були переговори, ми опинимося в набагато слабшій позиції», якщо санкції будуть зняті передчасно, сказав Каллас.

«Я також не думаю, що в інтересах Сполучених Штатів відмовитися від санкцій зараз».

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Європейські дипломати стурбовані затримкою з боку Угорщини, оскільки час спливає до закінчення терміну дії санкцій наприкінці місяця.

Якщо санкції будуть скасовані, це потенційно може дозволити Москві накласти руки на понад 200 мільярдів євро (205 мільярдів доларів) заморожених активів центральних банків Європи.

Тим часом, Москва не демонструє жодних ознак відступу від свого брутального прагнення захопити територію на сході України, що зрівняло з землею цілу низку міст і сіл.