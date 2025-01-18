Під час свого візиту до Києва в четвер цього тижня, в ході якого Велика Британія підписала довгострокову угоду про безпеку з Україною, прем’єр-міністр країни Кейр Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 4,5 мільярда фунтів стерлінгів (5,34 мільярда євро).

Серед озброєнь, які увійшли до зобов’язань щодо постачання цього року, - 15 одиниць системи протиповітряної оборони (ППО) малої дальності Gravehawk.

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Комплекс британської розробки був спільно профінансований Великою Британією та Данією і швидко розроблявся відповідно до нагальних оперативних потреб - українських потреб у протиповітряній обороні в безпосередній близькості від лінії зіткнення.

У вересні в Україні було випробувано два рудиментарних прототипи цієї системи. Вони складалися з подвійної рейкової пускової рампи, здатної запускати вдосконалені ракети AIM-132 малої дальності класу “повітря-повітря” (ASRAAM) в ролі наземної ПЗРК. Пускова установка і блок датчиків були встановлені на високомобільному бортовому транспортері “Супакат”.

Здвоєна пускова установка ASRAAM, встановлена на шасі SupaCat HMT, що вважається прототипом системи Gravehawk AD. Фото: Міністерство оборони Великої Британії

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Фотографії, опубліковані групою Supacat, свідчать про те, що виробнича версія Gravehawk буде більш досконалою, ніж попередні версії. На них видно пусковий модуль, розміром приблизно з 20-футовий морський контейнер, який має вісім вогневих відсіків. Швидше за все, це модифікована пускова установка для наземних або повітряних штурмових ракет Brimstone. Проте не виключено, що остаточна версія буде більше схожа на оригінальні прототипи.

Кажуть, що система може бути швидко модифікована в польових умовах для використання широкого спектру ракет класу “повітря-повітря”, в тому числі ASRAAM і української Р-73, яка вже використовується в модифікованому колісному ЗРК радянських часів 9К33 “Оса” (НАТО: SA-8 Gecko) і нещодавно безпілотними надводними кораблями Magura V5 для збиття російських вертольотів в Чорному морі.

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Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті Уряду Великої Британії: “Оскільки Україна зазнає постійних російських бомбардувань, система Gravehawk посилить протиповітряну оборону України, що дозволить їй захистити свої міста, війська і критично важливу інфраструктуру”.

Хоча військові коментатори оприлюднили небагато технічних деталей системи, вони кажуть, що ASRAAM, яка використовується як ракета ППО “земля-повітря”, матиме дальність дії 10-15 кілометрів (6,2-9,4 милі) порівняно з близько 25 кілометрами (15,6 милі) в ролі ракети “повітря-повітря”.

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Хоча в заяві Великої Британії говориться, що 15 одиниць планується поставити в 2025 році, не було жодних вказівок на наміри надати додаткові системи в наступні роки.