17 січня ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд оголосить про своє висунення кандидатом на посаду глави Ліберальної партії Канади й премʼєр-міністра.
Анонс Фріланд розмістила на своїй сторінці у соцмережі Х.
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“Я висуваюся, аби боротися за Канаду”, - ідеться у лаконічному дописі.
Фріланд додала, що її офіційне висунення відбудеться в неділю.
Official launch Sunday. pic.twitter.com/4Uq3MHQsib— Chrystia Freeland (@cafreeland) January 17, 2025
Христя Фріланд покинула кабінет міністрів у грудні через розбіжності з прем’єр-міністром. Її відставка спричинила хвилю закликів до Джастіна Трюдо скласти свої повноваження.
Згодом Фріланд пояснила, що рішення піти у відставку було пов’язане з пропозицією Трюдо зайняти посаду міністра без портфеля, обмежену відповідальністю за відносини між США та Канадою.
Джастін Трюдо йде у відставку - що відомо
6 січня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку, заявивши, що піде з посади, як тільки правляча Ліберальна партія обере нового лідера.
Трюдо може спробувати залишитися на посаді тимчасового прем’єр-міністра, поки партія обиратиме нового лідера, а цей процес може зайняти кілька місяців.