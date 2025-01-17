Фріланд додала, що її офіційне висунення відбудеться в неділю.

“Я висуваюся, аби боротися за Канаду”, - ідеться у лаконічному дописі.

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Анонс Фріланд розмістила на своїй сторінці у соцмережі Х .

17 січня ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд оголосить про своє висунення кандидатом на посаду глави Ліберальної партії Канади й премʼєр-міністра.

Христя Фріланд покинула кабінет міністрів у грудні через розбіжності з прем’єр-міністром. Її відставка спричинила хвилю закликів до Джастіна Трюдо скласти свої повноваження.

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Згодом Фріланд пояснила, що рішення піти у відставку було пов’язане з пропозицією Трюдо зайняти посаду міністра без портфеля, обмежену відповідальністю за відносини між США та Канадою.

Джастін Трюдо йде у відставку - що відомо

6 січня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку, заявивши, що піде з посади, як тільки правляча Ліберальна партія обере нового лідера.

Трюдо може спробувати залишитися на посаді тимчасового прем’єр-міністра, поки партія обиратиме нового лідера, а цей процес може зайняти кілька місяців.