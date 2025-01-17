У Таллінні відбулося відкриття фотовиставки “Маріуполь – місто-щастя, місто-привид”. На ній представлені роботи фотографів Дмитра Чичери та Тетяни Литвин, які відображають мирний Маріуполь і зруйноване внаслідок бомбувань та ракетних обстрілів місто. Таке контрастне поєднання є дуже чутливим для сприйняття глядачів.

Розділити біль українського народу прийшло багато людей, у тому числі офіційних осіб: на церемонії відкриття були присутні посол США в Естонії Джордж Кент, посол Норвегії в Естонії Маріус Дірдал, радник посольства України в Естонії Олександр Кушнір, депутати парламенту, місцева влада, журналісти.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Така зацікавленість вказує на те, що увага до війни в Україні в естонському суспільстві не згасає. Сам захід був дуже емоційним, бо страждання людей, руйнування українських міст та сіл не можуть не викликати співпереживання.