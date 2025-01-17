У Таллінні відбулося відкриття фотовиставки “Маріуполь – місто-щастя, місто-привид”. На ній представлені роботи фотографів Дмитра Чичери та Тетяни Литвин, які відображають мирний Маріуполь і зруйноване внаслідок бомбувань та ракетних обстрілів місто. Таке контрастне поєднання є дуже чутливим для сприйняття глядачів.
Розділити біль українського народу прийшло багато людей, у тому числі офіційних осіб: на церемонії відкриття були присутні посол США в Естонії Джордж Кент, посол Норвегії в Естонії Маріус Дірдал, радник посольства України в Естонії Олександр Кушнір, депутати парламенту, місцева влада, журналісти.
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Така зацікавленість вказує на те, що увага до війни в Україні в естонському суспільстві не згасає. Сам захід був дуже емоційним, бо страждання людей, руйнування українських міст та сіл не можуть не викликати співпереживання.
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У своєму відеозверненні до присутніх Людмила, дружина фотографа Дмитра Чичери, наголосила, що виставкою робіт свого чоловіка вона хотіла б привернути увагу світу до людей, які зникли безвісти або перебувають в полоні. Адже про фотографа Дмитра Чичеру, який залишився в окупованому Маріуполі допомагати людям, з березня 2022 року нічого не відомо…
Слід зазначити, що долі людей з окупованих територій перебувають у фокусі уваги українських журналістів. На заході був продемонстрований сюжет телеканалу Інтер про долю родини Дмитра та Людмили Чичери, з якого присутні мали змогу також дізнатися про розмах волонтерського руху в Україні.
Дуже зворушливими були свідчення маріупольців Наталії Логозинської, Петра Ковалевського та Сергія Забогонського, які пережили неймовірно важкі дні російських атак на Маріуполь. Сергій, зокрема, сказав: “Я був дуже здивований тим, що відкрилася така виставка, адже думав, що про Маріуполь вже всі забули…”
Виставка була організована у співпраці Конгресу українців Естонії, товариства Free Mariupol, Фонду відкритої Естонії, за підтримки Посольства Норвегії та фінансування European Economic Area.
Після Таллінна виставка буде експонуватися в інших містах Естонії.