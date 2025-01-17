Новообраний президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову ввечері 17 січня.

Про це повідомляє AP з посиланням на міністерство закордонних справ Китаю.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Розмова Трампа та Сі - що варто знати

Очікується, що американо-китайські відносини будуть одним з головних фокусів другого терміну Трампа.

Причина - міждвома наддержавами назріває напруженість у сферах торгівлі, технологій і Тайвані тощо.

Дональд Трамп підтвердив в ефірі телеканалу Truth Social, що говорив з Сі, і сказав, що «дзвінок був дуже хорошим як для Китаю, так і для США».

Advertisement

Високопосадовці говорили про торгівлю, фентаніл і TikTok, серед іншого.

«Президент Сі і я зробимо все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним!» - сказав він.

Трамп пригрозив накласти 60% мита на весь китайський імпорт до США.

«Президент Сі і я докладемо всіх можливих зусиль, щоби зробити світ більш мирним і безпечним», - написав Трамп в дописі на власній сторінці в Тruth Social.

Адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти вигідну угоду щодо закінчення війни
Більше по темі

Адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти вигідну угоду щодо закінчення війни

Чинний держсекретар Штатів зауважив, що для гарної угоди насамперед потрібно досягти припинення вогню.

Але в минулому він також високо оцінював свої відносини з Сі і припускав, що Китай міг би допомогти у врегулюванні міжнародних криз, таких як війна в Україні.

Advertisement

Напередодні стало відомо, що Сі не буде присутній на інавгурації Трампа. Китай на заході представлятиме віце-президент Хан Чжен.

На інавгурацію Трампа приїде делегація чиновників із Китаю

Замість президента Китаю Сі Цзіньпіна інавгурацію новообраного президента США Трампа відвідає делегація високопоставлених чиновників.

Дональд Трамп раніше запросив на свою інавгурацію президента Китаю.

Команда Трампа обговорює запрошення й інших світових лідерів до Капітолія 20 січня. 

Новообраний президент США Дональд Трамп ще не запросив президента України Володимира Зеленського на інавгурацію, але “був би радий його присутності”.

Київ Пост
Київ Пост
Більше про Дональд Трамп
ФАКТЧЕК: Хеґсет помиляється щодо України, Росії та ІДІЛ США
ФАКТЧЕК: Хеґсет помиляється щодо України, Росії та ІДІЛ
Київ Пост
1д тому
Байден ускладнив для Трампа скасування санкцій проти Росії Росія
Байден ускладнив для Трампа скасування санкцій проти Росії
Київ Пост
1д тому
Не можна, щоб Україна і Європа залежали від Трампа Росія
Не можна, щоб Україна і Європа залежали від Трампа
Тімоті Еш
1д тому
Ізраїль підтвердив погодження припинення вогню з ХАМАС США
Ізраїль підтвердив погодження припинення вогню з ХАМАС
Київ Пост
1д тому
Читати далі
«Я анулюю цю довбану ліцензію Путіна!» – вправляння Байдена у видаванні бажаного за дійсне США
ПОГЛЯД: «Я анулюю цю довбану ліцензію Путіна!» – вправляння Байдена у видаванні бажаного за дійсне
Стах Лучків
13г тому
Росія та Іран підпишуть пакт про «партнерство» Путін
Росія та Іран підпишуть пакт про «партнерство»
За матеріалами AFP
14г тому
Адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти вигідну угоду щодо закінчення війни США
Адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти вигідну угоду щодо закінчення війни
За матеріалами Укрінформ
16г тому
Cтавлення світу до повернення Трампа: оптимізм і занепокоєння США
Cтавлення світу до повернення Трампа: оптимізм і занепокоєння
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Христя Фріланд буде балотуватися на пост премʼєрки Канади