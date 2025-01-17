Новообраний президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову ввечері 17 січня.

Про це повідомляє AP з посиланням на міністерство закордонних справ Китаю.

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Розмова Трампа та Сі - що варто знати

Очікується, що американо-китайські відносини будуть одним з головних фокусів другого терміну Трампа.

Причина - міждвома наддержавами назріває напруженість у сферах торгівлі, технологій і Тайвані тощо.

Дональд Трамп підтвердив в ефірі телеканалу Truth Social, що говорив з Сі, і сказав, що «дзвінок був дуже хорошим як для Китаю, так і для США».

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Високопосадовці говорили про торгівлю, фентаніл і TikTok, серед іншого.

«Президент Сі і я зробимо все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним!» - сказав він.

Трамп пригрозив накласти 60% мита на весь китайський імпорт до США.

«Президент Сі і я докладемо всіх можливих зусиль, щоби зробити світ більш мирним і безпечним», - написав Трамп в дописі на власній сторінці в Тruth Social.

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Але в минулому він також високо оцінював свої відносини з Сі і припускав, що Китай міг би допомогти у врегулюванні міжнародних криз, таких як війна в Україні.

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Напередодні стало відомо, що Сі не буде присутній на інавгурації Трампа. Китай на заході представлятиме віце-президент Хан Чжен.

На інавгурацію Трампа приїде делегація чиновників із Китаю

Замість президента Китаю Сі Цзіньпіна інавгурацію новообраного президента США Трампа відвідає делегація високопоставлених чиновників.

Дональд Трамп раніше запросив на свою інавгурацію президента Китаю.

Команда Трампа обговорює запрошення й інших світових лідерів до Капітолія 20 січня.

Новообраний президент США Дональд Трамп ще не запросив президента України Володимира Зеленського на інавгурацію, але “був би радий його присутності”.