Цієї ночі Сили спецоперацій ЗСУ атакували російську нафтобазу у Калузькій області. 

Це підтвердили у Генеральному штабі. 

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ЗСУ атакували нафтобазу в Калузькій області

Українські військові вдарили по базі «Роснафти» у населеному пункті Людиново. 

Дана нафтобаза є логістичним центром та забезпечує підрозділи ворожої армії, які беруть безпосередню участь у війні проти України. 

«Дана нафтобаза входить в АТ “Калуганефтепродукт” та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил рф, які беруть безпосередню участь у війні проти України», - зазначили у штабі. 

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Внаслідок атаки на території об’єкта виникла пожежа. 

Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

Дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області

Щонайменше 10 українських дронів уразили ще одну російську нафтобазу - у Тульській області. 

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За даними джерел, ворожий обʼєкт атакували дрони ГУР. 

Це була робота операторів Головного управління розвідки. 

Російські ЗМІ традиційно звітують про нібито успішну роботу ППО. 

Однак, як стверджують джерела, на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа. Зазначається, що ця база забезпечує діяльність російської армії. 

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