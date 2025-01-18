Цієї ночі Сили спецоперацій ЗСУ атакували російську нафтобазу у Калузькій області.

Це підтвердили у Генеральному штабі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ЗСУ атакували нафтобазу в Калузькій області

Українські військові вдарили по базі «Роснафти» у населеному пункті Людиново.

Дана нафтобаза є логістичним центром та забезпечує підрозділи ворожої армії, які беруть безпосередню участь у війні проти України.

«Дана нафтобаза входить в АТ “Калуганефтепродукт” та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил рф, які беруть безпосередню участь у війні проти України», - зазначили у штабі.

Advertisement

Внаслідок атаки на території об’єкта виникла пожежа.

Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.