Правоохоронці провели 270 обшуків та викрили десятки злочинних схем, за якими військовозобов’язані незаконно виїжджали з України. 

Йдеться, зокрема, про підробку документів, втручання у роботу електронних реєстрів та підкуп службових осіб. 

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Про це повідомили в поліції. 

Незаконний перетин кордону: поліція викрила нові схеми

Незаконні схеми діяли у 19 регіонах України. 

Серед підозрюваних - переважно приватні підприємці, які надавали неправдиві відомості для внесення інформації в систему «Шлях», а також організатори переправлення чоловіків призовного віку в обхід прикордонних пунктів пропуску. 

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Також серед фігурантів - адміністратори різних месенджерів, які шукали та приймали «замовлення» від «клієнтів». 

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Так воєнний стан у країні з 8 лютого можуть продовжити до 9 травня.

Крім того, поліцейські викрили осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби.

«Під час обшуків правоохоронці вилучили різного роду документи, зокрема й медичні документи відносно осіб призовного віку, які надавали можливість перетинати кордон, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, грошові в іноземній валюті тощо», - повідомили в поліції. 

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Втеча за кордон: поліція проводить спецоперацію

Тиждень тому поліція провела перший етап спецоперації з перекриття каналів незаконного виїзду військовозобов’язаних з України. 

Тоді йшлося про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

Правоохоронці провели 600 обшуків та оголосили 60 підозр. 

Серед фігурантів - керівники лікарень, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні. Вони пропонували військовозобов’язаним різні варіанти перетину кордону. 

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Серед найпопулярніших варіантів - залишити Україну в обхід пунктів пропуску. Наприклад, перейти кордон лісом, човном або в гідрокостюмі річкою, у багажнику вантажівки або жіночому одязі.

Такі «послуги» коштували від 5 до 22 тисяч доларів, залежно від обраного способу незаконного перетину кордону. Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках виводили в офшори.

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