Правоохоронці провели 270 обшуків та викрили десятки злочинних схем, за якими військовозобов’язані незаконно виїжджали з України.
Йдеться, зокрема, про підробку документів, втручання у роботу електронних реєстрів та підкуп службових осіб.
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Про це повідомили в поліції.
Незаконний перетин кордону: поліція викрила нові схеми
Незаконні схеми діяли у 19 регіонах України.
Серед підозрюваних - переважно приватні підприємці, які надавали неправдиві відомості для внесення інформації в систему «Шлях», а також організатори переправлення чоловіків призовного віку в обхід прикордонних пунктів пропуску.
Також серед фігурантів - адміністратори різних месенджерів, які шукали та приймали «замовлення» від «клієнтів».
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Крім того, поліцейські викрили осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби.
«Під час обшуків правоохоронці вилучили різного роду документи, зокрема й медичні документи відносно осіб призовного віку, які надавали можливість перетинати кордон, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, грошові в іноземній валюті тощо», - повідомили в поліції.
Втеча за кордон: поліція проводить спецоперацію
Тиждень тому поліція провела перший етап спецоперації з перекриття каналів незаконного виїзду військовозобов’язаних з України.
Тоді йшлося про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.
Правоохоронці провели 600 обшуків та оголосили 60 підозр.
Серед фігурантів - керівники лікарень, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні. Вони пропонували військовозобов’язаним різні варіанти перетину кордону.
Серед найпопулярніших варіантів - залишити Україну в обхід пунктів пропуску. Наприклад, перейти кордон лісом, човном або в гідрокостюмі річкою, у багажнику вантажівки або жіночому одязі.
Такі «послуги» коштували від 5 до 22 тисяч доларів, залежно від обраного способу незаконного перетину кордону. Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках виводили в офшори.