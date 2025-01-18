Правоохоронці провели 270 обшуків та викрили десятки злочинних схем, за якими військовозобов’язані незаконно виїжджали з України.

Йдеться, зокрема, про підробку документів, втручання у роботу електронних реєстрів та підкуп службових осіб.

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Про це повідомили в поліції.

Незаконний перетин кордону: поліція викрила нові схеми

Незаконні схеми діяли у 19 регіонах України.

Серед підозрюваних - переважно приватні підприємці, які надавали неправдиві відомості для внесення інформації в систему «Шлях», а також організатори переправлення чоловіків призовного віку в обхід прикордонних пунктів пропуску.

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Також серед фігурантів - адміністратори різних месенджерів, які шукали та приймали «замовлення» від «клієнтів».

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Крім того, поліцейські викрили осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби.

«Під час обшуків правоохоронці вилучили різного роду документи, зокрема й медичні документи відносно осіб призовного віку, які надавали можливість перетинати кордон, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, грошові в іноземній валюті тощо», - повідомили в поліції.