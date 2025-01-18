У ніч на 18 січня дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області РФ.

«Щонайменше десять влучних прильотів безпілотників відбулося по нафтобазі в Тульській області в ніч на 18 січня. », - повідомляють джерела.

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Зазначається, що цей обʼєкт забезпечує діяльність російської армії.

Українські дрони атакували нафтобазу в Тульській області

Як повідомляють джерела в ГУР МО, ворожий обʼєкт вразили українськими дронами.

Це була робота операторів Головного управління розвідки.

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У соцмережах публікують наслідки від влучання БПЛА по ворожому об’єкту.

Губернатор Тульської області повідомляв, що «сталося загоряння ємності ПММ на одному з підприємств регіону. Працюють пожежні розрахунки»

Російські ЗМІ традиційно звітують про нібито успішну роботу ППО.

Більше по темі В ISW проаналізували нову угоду про стратегічне партнерство між Росією та Іраном Угода передбачає посилене військове співробітництво, що може допомогти Росії у веденні війни проти України.

Однак, як стверджують джерела, на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа.

​​ЗСУ знищили російську станцію С-400 на Бєлгородщині

Напередодні підрозділи ракетних військ ЗСУ успішно атакували позиції росіян у Бєлгородській області. Внаслідок ударів знищено та пошкоджено радіолокаційну техніку ворога.

Зокрема, зафіксовано припинення роботи радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400. Також підтверджено пошкодження техніки та обладнання радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників.