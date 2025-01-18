У ніч на 18 січня дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області РФ. 

«Щонайменше десять влучних прильотів безпілотників відбулося по нафтобазі в Тульській області в ніч на 18 січня. », - повідомляють джерела. 

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Зазначається, що цей обʼєкт забезпечує діяльність російської армії. 

Українські дрони атакували нафтобазу в Тульській області

Як повідомляють джерела в ГУР МО, ворожий обʼєкт вразили українськими дронами. 

Це була робота операторів Головного управління розвідки. 

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У соцмережах публікують наслідки від влучання БПЛА по ворожому об’єкту. 

Губернатор Тульської області повідомляв, що «сталося загоряння ємності ПММ на одному з підприємств регіону. Працюють пожежні розрахунки»

Російські ЗМІ традиційно звітують про нібито успішну роботу ППО. 

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Угода передбачає посилене військове співробітництво, що може допомогти Росії у веденні війни проти України.

Однак, як стверджують джерела, на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа. 

​​ЗСУ знищили російську станцію С-400 на Бєлгородщині

Напередодні підрозділи ракетних військ ЗСУ успішно атакували позиції росіян у Бєлгородській області. Внаслідок ударів знищено та пошкоджено радіолокаційну техніку ворога. 

Зокрема, зафіксовано припинення роботи радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400. Також підтверджено пошкодження техніки та обладнання радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників.

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