У ніч на 18 січня дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області РФ.
«Щонайменше десять влучних прильотів безпілотників відбулося по нафтобазі в Тульській області в ніч на 18 січня. », - повідомляють джерела.
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Зазначається, що цей обʼєкт забезпечує діяльність російської армії.
Українські дрони атакували нафтобазу в Тульській області
Як повідомляють джерела в ГУР МО, ворожий обʼєкт вразили українськими дронами.
Це була робота операторів Головного управління розвідки.
У соцмережах публікують наслідки від влучання БПЛА по ворожому об’єкту.
Губернатор Тульської області повідомляв, що «сталося загоряння ємності ПММ на одному з підприємств регіону. Працюють пожежні розрахунки»
Російські ЗМІ традиційно звітують про нібито успішну роботу ППО.
В ISW проаналізували нову угоду про стратегічне партнерство між Росією та Іраном
Однак, як стверджують джерела, на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа.
ЗСУ знищили російську станцію С-400 на Бєлгородщині
Напередодні підрозділи ракетних військ ЗСУ успішно атакували позиції росіян у Бєлгородській області. Внаслідок ударів знищено та пошкоджено радіолокаційну техніку ворога.
Зокрема, зафіксовано припинення роботи радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400. Також підтверджено пошкодження техніки та обладнання радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників.