Укладена 17 січня угода про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном включає військово-технічне співробітництво, тож можливий експорт Іраном безпілотників типу Shahed та іншого військового обладнання для використання Росією в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначають, що угода між Москвою і Тегераном охоплює питання посилення оборонного співробітництва, обміну розвідданими, використання ядерної енергії та співпраці, транспортної підтримки та розвитку Міжнародного транспортного коридору «Північ – Південь» (INSTC).

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Договір про стратегічне партнерство між РФ та Іраном: що означає

Документ також містить положення про те, що жодна із двох країн не дозволить третім сторонам використовувати свою територію з метою загрози безпеці іншої сторони, серед інших економічних та соціальних сфер партнерства.

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В Інституті зауважують, що угода, зокрема, включає невизначений розвиток «військово-технічного співробітництва» між двома країнами, тобто може йтися про масштабний експорт Іраном вітчизняних безпілотників типу Shahed та іншого військового обладнання для його використання Росією в Україні, допомогу Ірану у виробництві цього типу дронів, а також можливі зусилля із розширення використання і виробництва «Шахедів» в РФ.

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У зведенні зазначається, що двостороння угода може стати основною для створення Росією центрів заправки літаків і військово-морської присутності в Ірані. Крім цього, Москва може використовувати іранську територію для підтримки своїх операцій у Північній Африці та на Близькому Сході. 

Росія також може використати угоду для встановлення більш постійної військової присутності в Ірані у довгостроковій перспективі, однак Тегеран може не захотіти йти на такі кроки через можливість подальших західних санкцій і дій у відповідь.

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Також, на думку експертів, Росія може використати посилені економічні та транспортні зв’язки з Іраном для подальшого ухилення від західних санкцій і пом’якшення економічних проблем від їх впливу – ширшу стратегію, яку РФ розробила із багатьма міжнародними партнерами.

Водночас в ISW звертають увагу на відсутність в угоді положення про взаємну оборону, що вказує на те, що Росії, ймовірно, не вистачає сил для підтримки значних операцій за межами України і що вона надає пріоритет своїм потребам у людських ресурсах через договір про взаємну оборону із КНДР.

«Росія, ймовірно, не має військового та оборонно-промислового потенціалу для підтримки будь-яких значних військових операцій, окрім війни в Україні, особливо зважаючи на те, що Росія продовжує зазнавати значних втрат особового складу і, як повідомляється, намагається виробляти та відновлювати достатню кількість бронетехніки для заміни знищених машин», – вважають в ISW.

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За матеріалами Укрінформ
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