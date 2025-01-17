З вересня 2025 року в українських вищих навчальних закладах розпочнеться базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів, повідомило Міністерство оборони України.

БЗВП у вишах: що потрібно знати?

Її тривалість становитиме 300 академічних годин.

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БЗВП складатиметься з двох таких частин:

Теоретичний курс (90 годин): проходитиме у вишах для всіх студентів, як чоловіків, так і жінок.

Практичний курс (210 годин): проходитиме у навчальних частинах та центрах ЗСУ. Обов’язковий лише для чоловіків, придатних до військової служби. Жінки можуть проходити практику добровільно.

Під час навчань студенти отримають знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги та основ військової дисципліни. Також вони опанують навички поводження зі зброєю.

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Після проходження БЗВП студенти складатимуть військову присягу та отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність.

Український парламент змінив порядок взяття на військовий облік 17-річних

Верховна Рада раніше ухвалила закон щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки.

Згідно з чинним законодавством, взяття на військовий облік 17-річних юнаків передбачено щороку протягом січня–березня.

Водночас регламентується, що призовники можуть стати на облік через застосунок «Резерв+» або шляхом особистого прибуття до ТЦК та СП з поданням необхідних документів.