Військовий портал Defense Express показав перші фото дрона-камікадзе «шахеда» нової серії з маркуванням «Ъ». 

Зазначається, що це вже четверта відома серія ірансько-російських безпілотників типу Shahed. 

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З’явилися фото «шахеда» з нової серії «Ъ»

Під час чергової ракетно-дронової атаки наша ППО збила дрон із новим маркуванням.

Фото уламка цього безпілотника Defense Express отримав із власних джерел.

Фото: Defense Express

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«Нова «серія» дронів-камікадзе типу «Шахед» отримала позначення «Ъ», а з нумерації виходить, що ворог виготовив вже понад 200 таких безпілотників. Більше інформації про цю нову серію поки що немає», - повідомляє портал. 

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Defense Express пише, що зараз росіяни активно використовують серію «шахедів» з позначенням «Ы». 

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Станом на кінець грудня минулого року один з дронів мав номер «Ы 11934». 

Це дозволяє зробити висновок, що РФ могла вийти на темпи виробництва до 2000 дронів Shahed-136 за місяць, а загалом за рік - близько 10 тисяч.

Такі підрахунки ймовірні за умови, що нумерація відповідає реальній кількості виготовлених безпілотників. 

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Портал пише, що це четверта серія дронів-камікадзе типу «шахед», яку використовують чи використовували росіяни. 

«Перша мала позначення «М», згодом була «Ы», яка мала низку модернізацій, і також серія «К», яка вже значно відзначалася від попередніх і більше використовувала російських комплектуючих. Які саме відмінності має серія «Ъ» станом на сьогодні невідомо», - йдеться у матеріалі Defense Express.

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