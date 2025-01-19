Ізраїль оголосив про початок перемир’я в Секторі Газа

Про це повідомили в офісі ізраїльського премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

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Перший етап режиму припинення вогню мав почати діяти з 11:15.

Ізраїль оголосив припинення вогню в Секторі Газа

Очікувалося, що перемир’я розпочнеться у неділю зранку - о 8:30. Про це пише The Times of Israel.

Однак, його відклали, бо ХАМАС не надав вчасно список з трьох заручниць, яких мають сьогодні звільнити.

Протягом цього часу ЦАХАЛ продовжував завдавати ударів по Газі через невиконання умов домовленості.

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Згодом ХАМАС таки передав імена тих, кого планує відпустити. В Ізраїлі це підтвердили й вже заявили, що вже зв’язалися з родинами полонених.

Угода між Ізраїлем та ХАМАСом

Цього тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу офіційно підтвердив підписання угоди про припинення вогню та звільнення заручників з терористичним угрупуванням ХАМАС.

Переговори відбувались у Досі, а угоду підписали переговорні групи обох сторін.

18 січня Уряд Ізраїлю схвалив угоду про припинення вогню з ХАМАСом у секторі Гази та звільнення заручників.

Згодом Нетаньягу заявив, що припинення вогню не почнеться, поки Ізраїль не отримає імена трьох заручників, яких планують звільнити у неділю.

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За словами ізраїльських офіційних осіб, першими мають бути звільнені три жінки із 33 заручників, яких мають відпустити під час першої 42-денної фази угоди.