Протягом тижня Сили оборони України збили 33 російські ракети. Серед них були й балістичні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Скільки ракет і дронів збила ППО за тиждень

Також наші оборонці приземлили 311 ударних дронів. Ще 136 дронів, які застосовуються у щоденних ударах по інфраструктурі, не досягли своїх цілей.

«Велика вдячність усім нашим воїнам, військовій авіації, зенітникам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам. Але незмінне завдання й надалі посилювати захист нашого неба», - написав глава держави.

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За тиждень окупанти запустили по Україні близько 550 ударних дронів, майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб.

Володимир Зеленський вкотре наголосив, що потрібно посилювати протиповітряну оборону України, а ЗСУ повинні мати можливості для далекобійних ударів.

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«Це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити», - вважає президент.

Нічна атака дронів: летіло 61 БПЛА

Цієї ночі російські війська запустили по Україні 61 безпілотник. Атакували з трьох напрямків - Міллерово, Брянськ, Орел. Наша ППО збила 43 дрони. 15 - локаційно втрачені.

У ніч на суботу 18 січня протиповітряна оборона збила дві балістичні ракети та 24 дрони.

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Напередодні росіяни вдарили по Києву балістикою. Загинуло троє людей.

У суботу війська РФ обстріляли Запоріжжя. За даними ОВА, загинула одна людина та ще 12 - поранені.

Військовий портал Defense Express повідомив, що росіяни почали застосовувати проти України дрони нової серії.

Йдеться про «шахеди» з маркуванням «Ъ». Судячи з маркування, росіяни могли виготовити вже дві сотні дронів нової версії.

Defense Express пише, що дрони-камікадзе версії «Ъ» - вже четверта серія «шахедів», яку використовують чи використовували війська РФ.