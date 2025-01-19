Служби безпеки України затримали ще одного агента воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ) у Києві. 

Ним виявився столичний адвокат, який вербував для російської спецслужби нових агентів, а також захищав їх у судах. 

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Про це повідомили в СБУ. 

За даними слідства, юрист спочатку допоміг росіянам «підібрати» коригувальника ворожого вогню по Україні. Після того як інформатора затримали - адвокат захищав його у суді. 

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У Києві затримали російського агента

У СБУ кажуть, що чоловіка завербували ще у 2015 році - під час особистої зустрічі зі співробітником російського ГРУ Віталієм Наумовим на території країни-агресора. 

Після повномасштабного вторгнення РФ фігурант не тільки шукав нових агентів і захищав їх у судах. Він також надавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників. 

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Крім того, підозрюваний копіював і передавав процесуальні документи представникам ГРУ РФ. 

«За кожне виконане завдання агент отримував грошову «винагороду» від Наумова, яка надходила йому через анонімні перекази коштів», - зазначили в СБУ. 

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Співробітники Служби безпеки затримали адвоката за місцем проживання у Києві. Йому оголосили про підозру у державній зраді. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція викрила десятки схем незаконного перетину кордону

Днями правоохоронці провели 270 обшуків та викрили десятки схем, за якими військовозобов’язані незаконно виїжджали з України. 

Йдеться, зокрема, про підробку документів, втручання у роботу електронних реєстрів та підкуп службових осіб.

Тиждень тому поліція провела перший етап спецоперації з перекриття каналів незаконного виїзду військовозобов’язаних з України. 

Тоді йшлося про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

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