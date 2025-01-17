Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно підтвердив підписання угоди про припинення вогню та звільнення заручників з терористичним угрупуванням ХАМАС, пише The Times of Israel.
Коли затвердять угоду між Ізраїлем і ХАМАС?
Переговори відбувались у Досі, а угоду підписали переговорні групи обох сторін.
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Нетаньягу скликав засідання Кабінету міністрів з питань безпеки, щоб провести голосування щодо угоди, проте засідання уряду в повному складі відбудеться лише ввечері 18 січня.
Це пов’язано з тим, що опоненти угоди повинні мати 24 години для подання петиції до Верховного суду. Засідання в п’ятницю не дасть їм достатньо часу, оскільки багато хто з них дотримується шабату.
The Times of Israel зазначає, що проведення засідання уряду в повному складі в суботу означає, що 24-годинний період для подання петицій завершиться лише пізно в неділю. Угода набуде чинності в понеділок, на день пізніше, ніж планувалося.
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Ізраїльська переговорна група вже повідомила Нетаньяху про досягнення угоди. Сім’ї 98 заручників, що залишилися, також отримали інформацію про те, що прем’єр-міністр доручив владі підготуватися до прийому звільнених.
Ізраїль підтвердив погодження припинення вогню з ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується прийняти заручників, які будуть звільнені з сектора Газа в межах угоди про припинення вогню з ХАМАС.
Раніше військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по півдню сектора Газа, в результаті якого загинув Хусам Шахван, керівник апарату внутрішньої безпеки терористичного угруповання ХАМАС.
27 листопада палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило про готовність до припинення вогню у секторі Гази.