У ніч проти понеділка, 20 січня, місто Казань вдруге за тиждень зазнало атаки безпілотників, повідомили російські Телеграм-канали Shot і Mash.

Казань знову атакували безпілотники − подробиці

Місцеві жителі повідомляють про кілька потужних вибухів у різних районах міста − працювала система протиповітряної оборони (ППО). Telegram-канал Shot пише, що близько 04:30 ранку жителі Казані почули 3-4 вибухи. Ймовірною ціллю атаки міг бути місцевий авіаційний завод.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

О 05:50 Росавіація оголосила про обмеження на польоти в аеропорту Казані.

Advertisement

О 06:45 запровадили обмеження на польоти введено також у Нижньокамську, а близько 7 ранку в Казані пролунала друга хвиля вибухів. Їх зафіксували в Московському, Кіровському та Ново-Савиновському районах. У деяких районах міста було чути сирену повітряної тривоги.