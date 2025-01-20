У ніч проти понеділка, 20 січня, місто Казань вдруге за тиждень зазнало атаки безпілотників, повідомили російські Телеграм-канали Shot і Mash.
Казань знову атакували безпілотники − подробиці
Місцеві жителі повідомляють про кілька потужних вибухів у різних районах міста − працювала система протиповітряної оборони (ППО). Telegram-канал Shot пише, що близько 04:30 ранку жителі Казані почули 3-4 вибухи. Ймовірною ціллю атаки міг бути місцевий авіаційний завод.
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О 05:50 Росавіація оголосила про обмеження на польоти в аеропорту Казані.
О 06:45 запровадили обмеження на польоти введено також у Нижньокамську, а близько 7 ранку в Казані пролунала друга хвиля вибухів. Їх зафіксували в Московському, Кіровському та Ново-Савиновському районах. У деяких районах міста було чути сирену повітряної тривоги.
Mash повідомляє, що ціллю дронів були підприємства в Авіабудівному районі Казані. За інформацією деяких Telegram-каналів, один з дронів намагався атакувати вертолітний завод.
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Через наліт безпілотників Росавіація оголосила про закриття аеропортів Казані та Нижньокамська в Татарстані.
14 січня дрони вже атакували Казань, спричинивши пожежу на хімічному підприємстві “Оргсинтез”.
СБУ та Сили оборони атакували російські хімкомбінати, НПЗ і склади аеродрому “Енгельс”
У ніч на 14 січня Служба безпеки України та Сили оборони України завдали ударів по об’єктам Росії.
Внаслідок спільної спецоперації СБУ та Сил оборони було уражено:
- Алексінський хімічний комбінат (Тульська обл.). Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу.
- склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі “Енгельс” (Саратовська обл.).
- Саратовський нафтопереробний завод − зафіксовано масштабну пожежу.
- Брянський хімічний завод − є прямі влучання ракет по об‘єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.
У ту ніч дрони здійснили масований наліт на об’єкти в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі в Росії.