Українські військові взяли в полон двох північнокорейських солдатів, які воювали разом із російськими військами в Курській області, що стало першим підтвердженим випадком прямої участі Пхеньяна у війні.

Солдати – віком 20 і 26 років – були поранені в бою і наразі проходять лікування в Києві. На допиті один із них розповів, що його відправили до Росії нібито для військової підготовки.

Screenshot from video released by Ukrainian President Volodymyr Zelensky allegedly showing a captured North Korean soldier fighting alongside Russian forces in Kursk, Jan. 12. 2025.Скріншот відео, оприлюдненого президентом Володимиром Зеленським: північнокорейський військовополонений. За офіційними повідомленнями, його взяли в полон під час боїв на боці російської армії в Курській області. 12 січня 2025 р.

Серед особистих речей і документів, вилучених у полонених, були військові квитки російського зразка. Один із них був виданий у Тувинському регіоні РФ. Як пише The Washington Post, ці речі свідчать про спроби інтегрувати північнокорейських військових у російські підрозділи під фальшивими документами.

Знайдені у полонених рукописні інструкції містять суворий наказ не здаватися в полон і вказівки щодо того, як накласти на себе руки.

Представники української розвідки зазначили, що такі накази узгоджуються з повідомленнями перебіжчиків, за словами яких ідеологічний контроль та особиста самопожертва є основою військової доктрини Північної Кореї.

Українські військові також знайшли у полонених особисті щоденники, які дають уявлення про їхній досвід і мотивацію. У деяких записах підтверджується вірність північнокорейському керівництву, а один солдат написав, що «без вагань виконуватиме накази верховного головнокомандувача».

Аналітики кажуть, що ці документи узгоджуються з давнім акцентом Північної Кореї на абсолютній лояльності та суворій дисципліні у її війську.

Присутність північнокорейських військ в Україні викликає занепокоєння щодо поглиблення військової співпраці між Москвою і Пхеньяном. Західні розвідувальні служби вже неодноразово повідомляли, що Північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди і ракети. Однак задіяння особового складу свідчить про розширення прямої військової підтримки.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) повідомила, що в бойових діях загинули 300 північнокорейських солдатів, а 2 700 були поранені, що свідчить про значну участь КНДР у війні, яку веде Росія.

Україна закликала міжнародну спільноту відреагувати на цю участь, а своїх союзників – визнати, що Росія потребує підкріплення своєї військової кампанії ззовні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова повернути полонених Пхеньяну в рамках потенційного обміну полоненими з Росією. Наразі українські слідчі з’ясовують їхню конкретну роль і ланцюг командування.