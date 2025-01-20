Українські військові взяли в полон двох північнокорейських солдатів, які воювали разом із російськими військами в Курській області, що стало першим підтвердженим випадком прямої участі Пхеньяна у війні.
Солдати – віком 20 і 26 років – були поранені в бою і наразі проходять лікування в Києві. На допиті один із них розповів, що його відправили до Росії нібито для військової підготовки.
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Зеленський опублікував відео допиту полоненого військового КНДР
Серед особистих речей і документів, вилучених у полонених, були військові квитки російського зразка. Один із них був виданий у Тувинському регіоні РФ. Як пише The Washington Post, ці речі свідчать про спроби інтегрувати північнокорейських військових у російські підрозділи під фальшивими документами.
Знайдені у полонених рукописні інструкції містять суворий наказ не здаватися в полон і вказівки щодо того, як накласти на себе руки.
Представники української розвідки зазначили, що такі накази узгоджуються з повідомленнями перебіжчиків, за словами яких ідеологічний контроль та особиста самопожертва є основою військової доктрини Північної Кореї.
Українські військові також знайшли у полонених особисті щоденники, які дають уявлення про їхній досвід і мотивацію. У деяких записах підтверджується вірність північнокорейському керівництву, а один солдат написав, що «без вагань виконуватиме накази верховного головнокомандувача».
Аналітики кажуть, що ці документи узгоджуються з давнім акцентом Північної Кореї на абсолютній лояльності та суворій дисципліні у її війську.
Присутність північнокорейських військ в Україні викликає занепокоєння щодо поглиблення військової співпраці між Москвою і Пхеньяном. Західні розвідувальні служби вже неодноразово повідомляли, що Північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди і ракети. Однак задіяння особового складу свідчить про розширення прямої військової підтримки.
Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) повідомила, що в бойових діях загинули 300 північнокорейських солдатів, а 2 700 були поранені, що свідчить про значну участь КНДР у війні, яку веде Росія.
Україна закликала міжнародну спільноту відреагувати на цю участь, а своїх союзників – визнати, що Росія потребує підкріплення своєї військової кампанії ззовні.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова повернути полонених Пхеньяну в рамках потенційного обміну полоненими з Росією. Наразі українські слідчі з’ясовують їхню конкретну роль і ланцюг командування.