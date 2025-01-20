Президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова на нову посаду, де він координуватиме військову допомогу Україні від міжнародних партнерів, повідомив сам Зеленський.

Президент призначив генерала для координації Західної допомоги

Головним завданням Шаповалова буде координація військового співробітництва з партнерами, зокрема щодо постачання військової допомоги нашій державі.

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Шаповалов працюватиме в німецькому Вісбадені разом з партнерами в рамках нової місії НАТО − NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU).

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Ця місія займається допомогою у сфері безпеки та підготовки для України.

Хто такий Геннадій Шаповалов

Геннадій Шаповалов − досвідчений військовослужбовець, який пройшов усі щаблі військової служби від командира танкового взводу до командира бригади. З 2024 року він обіймав посаду командувача військ оперативного командування “Південь”.

Більше по темі Академію сухопутних військ очолить Роман Качур Полковник раніше командував 55-ю окремою артилерійською бригадою.

Раніше він також був очільником Головного управління військового співробітництва ЗСУ та членом Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсменом

30 грудня Президент Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

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В Україні повідомляли про створення інституції військового омбудсмена для захисту прав військовослужбовців та їхніх родин.

У листопаді Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також він призначив Олега Апостола заступником Головнокомандувача Збройних Сил.