Служба безпеки України (СБУ) 18 січня повідомила про вручення підозри двом проросійським блогерам, які публічно виправдовували збройну агресію Росії проти України та поширювали кремлівські наративи.

СБУ вручила підозру ексведучому телеканалів Медведчука та Мураєва

Один з фігурантів справи − колишній ведучий проросійських телеканалів “Наш” та “NewsOne”, які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву. Після початку повномасштабної війни він створив власний канал на YouTube, де продовжив поширювати російську пропаганду.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Фото: пресслужба СБУ

Для цього він регулярно запрошував на ефіри проросійських “експертів”, багато з яких наразі переховуються в Росії. Під час інтерв’ю блогер та його гості неодноразово виправдовували російську агресію та воєнні злочини.

Більше по темі СБУ і ДБР затримали високопосадовців ЗСУ, які не забезпечили належний захист Харківщини Ідеться про високопосадовців, які причетні до неналежного захисту Харківської області під час наступу армії РФ у травні 2024 року.

Другий фігурант справи − прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримував підозру від СБУ. Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але він продовжив свою підривну діяльність.

Фото: пресслужба СБУ

Advertisement

Обидва блогери публічно дискредитували Україну на міжнародній арені та розхитували ситуацію всередині країни.

За інформацією українських медіа, один із затриманих − Макс Назаров (справжнє ім’я Назар Діордіца).

Яке покарання загрожує ексведучому телеканалів Медведчука та Мураєва

СБУ провела судово-лінгвістичну експертизу, яка підтвердила факти вчинення злочинів. Блогерам повідомили про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.