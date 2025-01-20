Рано вранці в понеділок, 20 січня, Ізраїль звільнив 90 палестинських ув’язнених, пише ABC News.

Ізраїль та ХАМАС провели обмін полоненими − подробиці

Звільнення сталося в межах угоди про припинення вогню та обмін заручниками з ХАМАС.

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Як повідомляє ABC News, ув’язнених перевели з кількох тюрем до в’язниці Офер на Західному березі річки Йордан, а потім звільнили.

За даними Reuters, серед звільнених − 69 жінок та 21 підліток із Західного берега та Єрусалиму.

19 січня бойовики ХАМАС передали Міжнародному комітету Червоного Хреста трьох ізраїльських заручниць, яких утримували в секторі Газа з жовтня 2023 року.

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Передача заручниць відбулася на перехресті Аль-Сарая за присутності десятків бойовиків ХАМАС та “Палестинського ісламського джихаду”.

Ізраїль оголосив про початок перемир’я в Секторі Газа

Вчора, 19 січня, Ізраїль оголосив про початок перемир’я в Секторі Газа.

Очікувалося, що перемир’я розпочнеться у неділю зранку − о 8:30.

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Цього тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив підписання угоди про припинення вогню та звільнення. Згодом він заявив, що припинення вогню не почнеться, поки Ізраїль не отримає імена трьох заручників, яких планують звільнити у неділю. 

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Першими мали звільнити три жінки із 33 заручників, яких мають відпустити під час першої 42-денної фази угоди.

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