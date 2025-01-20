Україна успішно відновила роботу державних реєстрів після масштабної кібератаки, здійсненої Росією 19 грудня 2024 року, повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Роботу реєстрів Мін’юсту відновлено − подробиці
“Державні реєстри знову готові працювати”, − заявила Стефанішина.
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Вона наголосила, що росіянам не вдалося досягти своєї мети під час кібератаки, і дані реєстрів не були втрачені.
Відновлення реєстрів відбувалося поетапно: спочатку було відновлено роботу ключових реєстрів для нотаріусів, потім − ДРАЦС та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР).
На фінальному етапі відбувається актуалізація даних, внесених за час відновлення. Цим займаються фахівці виконавчої служби та приватні виконавці.
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Масштабна кібератака на українські реєстри − що треба знати
19 грудня росіяни здійснили одну з найбільш масштабних кібератак на українські державні ресурси. У результаті тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
Пізніше Мін’юст відновив роботу трьох основних реєстрів нотаріату - Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.
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