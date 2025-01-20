Трьох високопосадовців ЗСУ буде притягнуто до відповідальності за неналежне виконання службових обов’язків, що, за даними СБУ та ДБР, призвело до прориву оборони Харківської області російськими військами у травні 2024 року.

СБУ та ДБР затримали генералів, яких звинувачують у втраті Харківщини

Фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання «Харків», генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, і полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання.

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Підозрювані не підготували оборону прикордонних районів Харківської області та втратили управління боєм під час повторного наступу армії РФ на Харків.

Їх звинувачують у порушенні бойових статутів при підготовці оборони та невикористанні всіх можливостей для відбиття ворога. Внаслідок їх дій частина області була захоплена, де зараз тривають важкі бої.

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Спеціалізовані експертизи підтвердили факти злочинної діяльності високопосадовців.