Трьох високопосадовців ЗСУ буде притягнуто до відповідальності за неналежне виконання службових обов’язків, що, за даними СБУ та ДБР, призвело до прориву оборони Харківської області російськими військами у травні 2024 року.

СБУ та ДБР затримали генералів, яких звинувачують у втраті Харківщини

Фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання «Харків», генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, і полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання.

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Підозрювані не підготували оборону прикордонних районів Харківської області та втратили управління боєм під час повторного наступу армії РФ на Харків.

Їх звинувачують у порушенні бойових статутів при підготовці оборони та невикористанні всіх можливостей для відбиття ворога.  Внаслідок їх дій частина області була захоплена, де зараз тривають важкі бої.

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Фігуранти кілька місяців стежили за ним, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування.

Спеціалізовані експертизи підтвердили факти злочинної діяльності високопосадовців.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Яке покарання загрожує високопосадовцям ЗСУ

На підставі зібраних доказів фігуранти затримані. Їм оголосять підозру відповідно до вчинених злочинів за наступними статтями Кримінального кодексу України:

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  • ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану);
  • ст. 429 (організація самовільного залишення поля бою).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до десяти років за ґратами.

Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

За даними ЗМІ, підозрюваними є бригадний генерал Юрій Галушкін, генерал-лейтенант Артур Горбенко та полковник Ілля Лапін.

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