Велика Британія розглядає можливість створення військових баз в Україні згідно з новою угодою про 100-річне партнерство між двома країнами. Про це йдеться в документі, який британський уряд опублікував у четвер, 16 січня, за підсумками візиту прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Києва.

Британія розглядає створення військових баз в Україні - подробиці

Угода передбачає, що сторони вивчатимуть варіанти будівництва та підтримки оборонної інфраструктури в Україні, в тому числі військові бази та склади матеріалів, техніки та обладнання. Ці об’єкти сприятимуть посиленню обороноздатності України, якщо вона стикнеться з серйозною загрозою в майбутньому.

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Згідно з угодою, Велика Британія зобов’язалася щорічно надавати Україні щонайменше 3 мільярди фунтів стерлінгів (3,7 мільярда доларів) військової допомоги до 2030-31 року, а також, за потреби, додаткову підтримку.

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Існує також засекречений розділ угоди, на який натякнув президент України Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про стратегії, спрямовані на зміцнення майбутньої стабільності та розвитку України.

Як повідомлялося, Стармер і Зеленський також обговорили можливість розгортання миротворчих сил після війни, але Велика Британія ще не взяла на себе зобов’язання відправити свої війська в Україну, бо хоче уникнути ризику подальшої ескалації війни до досягнення будь-якої мирної угоди.

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Під час свого візиту Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть артилерійські системи та мобільна система ППО Gravehawk. Він пообіцяв, що «в 2025 році Велика Британія надаватиме ще більше допомоги, ніж дотепер».

У середу, 15 січня, видання The Telegraph повідомило, що Франція і Велика Британія вивчають варіанти розгортання військового персоналу в Україні в рамках майбутньої миротворчої місії.

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В обговореннях, які очолює президент Франції Емманюель Макрон, йдеться, серед іншого, про укладення угоди про припинення вогню між Києвом і Москвою. Раніше Макрон обговорював цю ідею з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

На Даунінг-стріт і в Єлисейському палаці не заперечують, що переговори відбулися, але деталі не розголошуються. Джерела припускають, що хоча Стармер підтримав цю концепцію в принципі, він ще не взяв на себе повних зобов’язань.