Українські правоохоронці затримали екскомандира 155-ої бригади Збройних Сил України за звинуваченням у тому, він не запобіг самовільному залишенню частини (СЗЧ) військовослужбовцями.
Про це повідомили пресслужби Державного бюро розслідувань і Офісу генпрокурора.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
СЗЧ в 155 бригаді ЗСУ: екскомандира затримано за приховування дезертирства
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру у бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану, та обрання екскомандиру запобіжного заходу.
Слідство встановило, що колишній командир 155-ої бригади ЗСУ, перебуваючи на своїй посаді, приховував численні випадки дезертирства серед підлеглих.
Він не доповів правоохоронним органам про те, що військовослужбовці самовільно залишали військову частину як під час навчань у країнах Європейського Союзу, так і безпосередньо під час бойових дій на передовій.
Деякі підлеглі періодично ішли у СЗЧ, потім добровільно поверталися, відчуваючи безкарність за такі діяння.
Через бездіяльність екскомандира могло ускладнитись виконання ЗСУ функцій оборони та окремих бойових завдань.
В ході слідства правоохоронці перевіряють інформацію про те, що в бригаді могли діяти корупційні схеми при направленні військовослужбовців на навчання за кордон.
Також розслідується можливість отримання командирами бригади незаконних винагород за допомогу в ухиленні від служби.
Масове дезертирство у бригаді “Анна Київська”: триває розслідування
7 січня представник французької армії підтвердив, що серед українських військових, які проходили навчання у Франції, були випадки дезертирства. Французька сторона не має повноважень затримувати українських дезертирів.
В Україні відкрито кримінальне провадження за фактами дезертирства і “зловживання владою” після того, як стало відомо, що сотні солдатів втекли з армійського підрозділу, частково підготовленого Францією.
Kyiv Post отримав ексклюзивне відео від Міністерства закордонних справ Франції, яке демонструє навчання бригади під час візиту президента Франції Емманюеля Макрона до табору в жовтні.
Юрій Бутусов, головний редактор “Цензор.нет”, у своєму Телеграм--каналі стверджував, що 1 700 солдатів залишили бригаду, не беручи участі в бойових діях, а 50 – під час навчань у Франції.