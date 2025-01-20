Українські правоохоронці затримали екскомандира 155-ої бригади Збройних Сил України за звинуваченням у тому, він не запобіг самовільному залишенню частини (СЗЧ) військовослужбовцями.

Про це повідомили пресслужби Державного бюро розслідувань і Офісу генпрокурора.

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СЗЧ в 155 бригаді ЗСУ: екскомандира затримано за приховування дезертирства

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру у бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану, та обрання екскомандиру запобіжного заходу.

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Слідство встановило, що колишній командир 155-ої бригади ЗСУ, перебуваючи на своїй посаді, приховував численні випадки дезертирства серед підлеглих.

Він не доповів правоохоронним органам про те, що військовослужбовці самовільно залишали військову частину як під час навчань у країнах Європейського Союзу, так і безпосередньо під час бойових дій на передовій.

Деякі підлеглі періодично ішли у СЗЧ, потім добровільно поверталися, відчуваючи безкарність за такі діяння.

Через бездіяльність екскомандира могло ускладнитись виконання ЗСУ функцій оборони та окремих бойових завдань.

В ході слідства правоохоронці перевіряють інформацію про те, що в бригаді могли діяти корупційні схеми при направленні військовослужбовців на навчання за кордон.

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Також розслідується можливість отримання командирами бригади незаконних винагород за допомогу в ухиленні від служби.

Масове дезертирство у бригаді “Анна Київська”: триває розслідування

7 січня представник французької армії підтвердив, що серед українських військових, які проходили навчання у Франції, були випадки дезертирства. Французька сторона не має повноважень затримувати українських дезертирів.

В Україні відкрито кримінальне провадження за фактами дезертирства і “зловживання владою” після того, як стало відомо, що сотні солдатів втекли з армійського підрозділу, частково підготовленого Францією.

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Kyiv Post отримав ексклюзивне відео від Міністерства закордонних справ Франції, яке демонструє навчання бригади під час візиту президента Франції Емманюеля Макрона до табору в жовтні.

Юрій Бутусов, головний редактор “Цензор.нет”, у своєму Телеграм--каналі стверджував, що 1 700 солдатів залишили бригаду, не беручи участі в бойових діях, а 50 – під час навчань у Франції.