Служба безпеки України викрила в Харківській, Чернівецькій та Одеській областях підприємства, які в обхід міжнародних санкцій під час війни постачали Росії електронні компоненти для виробництва ракет і безпілотників.
Постачання мікрочіпів до Росії: СБУ затримала фігуранта з російським паспортом
Викриті компанії належать до великої міжнародної корпорації російського походження, яка займається виробництвом унікальних мікрочіпів та електронних плат для ракет “Х-101”, “Калібр” та “Іскандер-К”.
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Ці плати також використовуються в дронах-камікадзе, “Торнадо-Г” та Ка-52.
Зловмисники підмінювали кінцевого споживача, скуповували продукцію в Україні та за кордоном, а потім відправляли її до Росії через підставну компанію на Близькому Сході.
Серед кінцевих споживачів товару були стратегічні державні підприємства РФ та підприємства, які працюють у структурі військово-промислового комплексу країни-агресора, зокрема акціонерне товариство «СпецТехМаш».
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За літо 2022 року зловмисники переправили до Росії понад півтори тисячі видів мікроелектроніки на суму понад 600 тисяч доларів.
Експертиза уламків російських ракет і дронів підтвердила використання в них українських мікрочіпів та електроплат.
Під час обшуків правоохоронці знайшли докази співпраці посадовців компанії з Кремлем.
Яке покарання загрожує зловмисникам
СБУ затримала одного з учасників схеми, який має російське громадянство.
Йому інкримінують пособництво державі-агресору, що карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Слідство готує підозри іншим учасникам схеми.