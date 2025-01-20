Служба безпеки України викрила в Харківській, Чернівецькій та Одеській областях підприємства, які в обхід міжнародних санкцій під час війни постачали Росії електронні компоненти для виробництва ракет і безпілотників.

Постачання мікрочіпів до Росії: СБУ затримала фігуранта з російським паспортом

Викриті компанії належать до великої міжнародної корпорації російського походження, яка займається виробництвом унікальних мікрочіпів та електронних плат для ракет “Х-101”, “Калібр” та “Іскандер-К”.

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Ці плати також використовуються в дронах-камікадзе, “Торнадо-Г” та Ка-52.

Зловмисники підмінювали кінцевого споживача, скуповували продукцію в Україні та за кордоном, а потім відправляли її до Росії через підставну компанію на Близькому Сході.

Серед кінцевих споживачів товару були стратегічні державні підприємства РФ та підприємства, які працюють у структурі військово-промислового комплексу країни-агресора, зокрема акціонерне товариство «СпецТехМаш».

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За літо 2022 року зловмисники переправили до Росії понад півтори тисячі видів мікроелектроніки на суму понад 600 тисяч доларів.

Експертиза уламків російських ракет і дронів підтвердила використання в них українських мікрочіпів та електроплат.

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Під час обшуків правоохоронці знайшли докази співпраці посадовців компанії з Кремлем.