Служба безпеки України викрила в Харківській, Чернівецькій та Одеській областях підприємства, які в обхід міжнародних санкцій під час війни постачали Росії електронні компоненти для виробництва ракет і безпілотників.

Постачання мікрочіпів до Росії: СБУ затримала фігуранта з російським паспортом

Викриті компанії належать до великої міжнародної корпорації російського походження, яка займається виробництвом унікальних мікрочіпів та електронних плат для ракет “Х-101”, “Калібр” та “Іскандер-К”.

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Ці плати також використовуються в дронах-камікадзе, “Торнадо-Г” та Ка-52.  

Зловмисники  підмінювали кінцевого споживача,  скуповували продукцію в Україні та за кордоном, а потім відправляли її до Росії через підставну компанію на Близькому Сході.

Серед кінцевих споживачів товару були стратегічні державні підприємства РФ та підприємства, які працюють у структурі військово-промислового комплексу країни-агресора, зокрема акціонерне товариство «СпецТехМаш».

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Фігуранти кілька місяців стежили за ним, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування.

За літо 2022 року зловмисники переправили до Росії понад півтори тисячі видів мікроелектроніки на суму понад 600 тисяч доларів.

Експертиза уламків російських ракет і дронів підтвердила використання в них українських мікрочіпів та електроплат.

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Під час обшуків правоохоронці знайшли докази співпраці посадовців компанії з Кремлем.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Яке покарання загрожує зловмисникам

СБУ затримала одного з учасників схеми, який має російське громадянство.

Йому інкримінують пособництво державі-агресору, що карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.  

Слідство готує підозри іншим учасникам схеми.

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