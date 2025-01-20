Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) проведе захід з адвокації на користь України – “Українські дні” (“Ukrainian Days”). Ініціатива запланована на 24-25 лютого у Вашингтоні, столиці США, повідомили в УККА.

Основна мета – продовжити просувати нагальні інтереси України, зокрема домогтися розширення санкцій проти Росії, визнання Росії державою спонсором тероризму, підвищити обізнаність про воєнні злочини Росії, включаючи викрадення українських дітей, а також вираження подяки обраним посадовцям за їхню підтримку України.

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Перед початком заходу для учасників проведуть онлайн-брифінг, на якому пояснять основні аспекти й перебіг ініціативи. Крім того, організатори нададуть необхідні інформаційні матеріали.

“Українські дні” – традиційний захід для української громади в США. Попередній відбувся торік у травні, коли українці закликали американських законодавців збільшити підтримку України.

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Ініціатива – чудова нагода зустрітися з представниками та сенаторами у їхніх місцевих округах і штатах, кажуть в УККА.

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“Долучайтеся, щоб висловити важливі питання нашої громади та зустрітися з вашими обраними представниками!” – написали в громаді.

Ініціативу присвятять третій річниці жорстокої та неспровокованої геноцидної війни Росії проти України.

Деталі заходу за посиланням.