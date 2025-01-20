Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) проведе захід з адвокації на користь України – “Українські дні” (“Ukrainian Days”). Ініціатива запланована на 24-25 лютого у Вашингтоні, столиці США, повідомили в УККА.

Основна мета – продовжити просувати нагальні інтереси України, зокрема домогтися розширення санкцій проти Росії, визнання Росії державою спонсором тероризму, підвищити обізнаність про воєнні злочини Росії, включаючи викрадення українських дітей, а також вираження подяки обраним посадовцям за їхню підтримку України.

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Перед початком заходу для учасників проведуть онлайн-брифінг, на якому пояснять основні аспекти й перебіг ініціативи. Крім того, організатори нададуть необхідні інформаційні матеріали. 

“Українські дні” – традиційний захід для української громади в США. Попередній відбувся торік у травні, коли українці закликали американських законодавців збільшити підтримку України. 

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Ініціатива – чудова нагода зустрітися з представниками та сенаторами у їхніх місцевих округах і штатах, кажуть в УККА.

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“Долучайтеся, щоб висловити важливі питання нашої громади та зустрітися з вашими обраними представниками!” – написали в громаді.

Ініціативу присвятять третій річниці жорстокої та неспровокованої геноцидної війни Росії проти України.

Деталі заходу за посиланням.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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