Минулого тижня Україна отримала від Литви новий пакет військової допомоги, до якого увійшли литовські безпілотники, тепловізори та навантажувачі для армії.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони Литви.

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Новий пакет допомоги від Литви: дрони, тепловізори та інше - подробиці

У відомстві зазначили, що передали безпілотники литовського виробництва.

“Ми не можемо сповільнювати нашу підтримку України, тому що гарантувати безпеку України означає дбати про нашу власну безпеку”, – сказала міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне.

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Вона повідомила про спрощення процедури надання допомоги, що дозволить їй надходити в Україну значно швидше.

Литва зосередить свою підтримку України на кількох основних напрямках.

Ідеться про посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, дронів та засобів боротьби з ними, а також фінансування виробництва озброєнь в Україні.

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Литва може відправити війська в Україні - що відомо

15 січня міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс повідомив, що Литва готова розглянути прохання України про введення військ, якщо таке надійде.

Раніше литовський уряд заявляв про готовність відправити власні війська до України з метою навчання.

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Литва продовжить обмежувати росіян і білорусів до 2026 року

Литва продовжила національні санкції проти росіян і білорусів ще на рік.

Закон про обмежувальні заходи, діятиме 3 травня 2025 року, але МЗС країни пропонує продовжити його дію до 2 травня 2026 року.

Раніше Європейський союз готував пакет санкцій проти Росії до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. 16 грудня ЄС схвалив п’ятнадцятий пакет санкцій проти Росії.

Санкції спрямовані проти 54 фізичних і 30 юридичних осіб, які підтримують Москву.