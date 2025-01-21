Напередодні прем’єри Чернов поділився уривками з фільму в рамках офіційного фестивального відео “ Зустріч із митцем 2025 “. У ньому Чернов описав фільм як “історію про українських солдатів, які б’ються за кожен сантиметр своєї землі”.

23 січня в США відкривається національний американський кінофестиваль незалежного кіно Sundance, на якому демонструватиметься новий документальний фільм українського режисера “2000 метрів до Андріївки”. Відомий за своїм оскароносним фільмом “20 днів у Маріуполі”, Чернов повертається з черговим переконливим дослідженням війни.

“Це історія про сучасну війну, про те, як вона ведеться, як її переживають і як вона змінює нас, – сказав Чернов. – Фільм створений для того, щоб помістити глядача прямо на поле бою, поряд з військовими, щоб побачити й відчути їхній досвід і те, як це — бути там”.

Чернов і його команда знімали фільм під час контрнаступу ЗСУ в 2023 році, тісно співпрацюючи з бійцями 3-ї окремої штурмової бригади. Вони зафільмували процес звільнення Андріївки – села поблизу Бахмута, окупованого російськими військами та засіяного мінами.

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Робота над фільмом тривала 18 місяців, і Чернов працював разом із оператором Олександром Бабенком, продюсерами Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат, а також композитором Семом Слейтером – дворазовим володарем “Греммі”, відомим своєю роботою над фільмами «Чорнобиль» і «Джокер».

На фестивалі Sundance “2000 метрів до Андріївки” змагатиметься в категорії “Документальне кіно”, і Чернов особисто представить свій фільм.

Проєкт ґрунтується на історичному успіху документального фільму “20 днів у Маріуполі“, який приніс Україні перший в її історії “Оскар” у 2024 році за найкращий документальний фільм. Фільм також здобув Приз глядацьких симпатій на кінофестивалі Sundance і отримав 35 міжнародних нагород, зокрема номінації від BAFTA та Гільдії кінорежисерів.

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Фільм “20 днів у Маріуполі” знімався під час російської облоги Маріуполя в перші тижні після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Під час облоги, яка тривала до травня 2022 року, загинуло 50 000 українців.