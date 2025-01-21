Служба безпеки України (СБУ) затримала головного психіатра Збройних сил України, який підозрюється у незаконному збагаченні.

Головний психіатр ЗСУ підозрюється в корупції − подробиці

За даними слідства, він набув активів на суму понад 1 млн доларів США, які не відобразив у своїй декларації.

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Фігурант справи є заступником голови Центральної військово-лікарської комісії (ВЛК) та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

Фото: пресслужба Служби безпеки України

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За інформацією СБУ, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав будинок в Обухівському районі Київської області, 2 квартири в Києві, квартиру в Одесі, 2 земельні ділянки в Обухівському районі, 4 автомобілі BMW різних років випуску та інше майно.

Більше по темі СБУ і ДБР затримали високопосадовців ЗСУ, які не забезпечили належний захист Харківщини Ідеться про високопосадовців, які причетні до неналежного захисту Харківської області під час наступу армії РФ у травні 2024 року.

Фото: пресслужба Служби безпеки України

Під час обшуків у нього виявили 152 тис. доларів та 34 тис. євро.

Фото: пресслужба Служби безпеки України

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Яке покарання загрожує головному психіатру ЗСУ

Слідчі СБУ готують повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

368-5 (незаконне збагачення);

366-2 (декларування недостовірної інформації).

Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

СБУ і ДБР затримали високопосадовців ЗСУ, які не забезпечили належний захист Харківщини

Трьох високопосадовців ЗСУ буде притягнуто до відповідальності за неналежне виконання службових обов’язків, що, за даними СБУ та ДБР, призвело до прориву оборони Харківської області російськими військами у травні 2024 року.

Фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання «Харків», генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, і полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання.

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Їх звинувачують у порушенні бойових статутів при підготовці оборони та невикористанні всіх можливостей для відбиття ворога.