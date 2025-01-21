Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер вважає, що Україна має потенціал стати провідним експортером гуманітарної допомоги у світі, повідомив Укрінформ, цитуючи Флетчера.

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“Під час гуманітарної кризи українські неурядові організації набули такого досвіду і потенціалу, що в майбутньому вони будуть на гуманітарній передовій в усьому світі. На мою думку, Україна буде гуманітарною наддержавою”, − сказав Флетчер.

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Він також зазначив, що ООН не припинить надавати гуманітарну допомогу Україні навіть у разі паузи у війні.

“Наразі майбутні потреби нам не відомі. Зрозуміло те, що ми не підемо через паузу у війні. Гуманітарні потреби будуть такими ж великими: розмінування, допомога в потрібний момент тим, хто повертається додому. Відбудова країни, відновлення цивільної інфраструктури та повернення нормального життя забере багато роботи і часу”, − пояснив Флетчер.

Заступник генсека ООН наголосив на важливості допомоги Україні в забезпеченні електрикою та газом на тлі російських атак на цивільну інфраструктуру. Він також згадав про атаки на гуманітарних працівників.

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Україна прагне справедливого миру, але не “миру за будь-яку ціну”

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявляв на засіданні Ради Безпеки, що Україна прагне припинення російської агресії та встановлення справедливого миру.

Кислиця закликав міжнародне співтовариство до рішучих дій для протидії агресивній політиці Росії.

Дипломат також зазначав, що дипломатичний шлях до миру лежить через реалізацію “Формули миру”, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.