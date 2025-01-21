У Румунії ультраправий проросійський політик Калін Георгеску залишається лідером президентських перегонів напередодні травневих повторних виборів, повідомляє Reuters.

Вибори президента у Румунії 2025 - що варто знати

Опитування, проведене соціологічною компанією Avangarde, показало, що у першому турі виборів Калін Георгеску отримав би 38% голосів.

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Кандидат від проєвропейського коаліційного уряду Крін Антонеску міг би розраховувати на 25% підтримки, а мер Бухареста Нікусор Дан отримав би 17% голосів.

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Елена Ласконі, яка очолює опозиційний центристський Союз порятунку Румунії та брала участь у другому турі попередніх виборів, визнаних недійсними, отримала б лише 6% підтримки.

У межах дослідження, проведеного з 10 по 16 січня, було опитано 1 354 респондентів, а похибка становить 2,6%.

Видання зазначає, що наразі залишається невідомим, чи отримає Калін Георгеску дозвіл на повторну участь у виборах. Він відкрито виступає проти підтримки України з боку Румунії.

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Повторні вибори у Румунії відбудуться у травні. Тоді ж відбудуться місцеві вибори в окремих адміністративно-територіальних одиницях.

Перший тур виборів президента Румунії відбудеться 4 травня.

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Другий тур президентських виборів – у разі необхідності - має відбутися 18 травня.

У Румунії анулювали результати виборів

6 грудня конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у країні.

Це відбулося через кілька днів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

За даними розвідки, Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Каліна Георгеску.

Згідно із даними HotNews.ro, у першому турі президентських виборів переміг ультраправий проросійський кандидат Калін Джорджеску. Він набрав 22.94% голосів.

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У другий тур пройшла проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі, за яку проголосували 19.18%.

Чинний прем’єр-міністр Марчел Чолаку набрав 19.15% та зайняв третє місце. Він пішов у відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії після того, як не вийшов у другий тур президентських виборів.

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