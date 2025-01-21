Україна і Японія заснували платформу по впровадженню технологій відновлення і відбудови української інфраструктури.

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

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Технологічна співпраця України та Японії

Міністри України та Японії, разом з представниками профільних відомств, домовилися про створення платформи для відбудови української інфраструктури з використанням японських технологій.

Посол України в Японії Сергій Корсунський назвав запуск цієї платформи «непересічною подією, яка стане важливим кроком на шляху реальної участі Японії у відбудові інфраструктури України».

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Він нагадав, що про створення платформи було проголошено під час візиту до Токіо першої віцепремʼєр-міністерки Юлії Свириденко у грудні минулого року.

Підтримка України від Японії - подробиці

10 січня уряд Японії запровадив додаткові санкції проти низки фізичних та юридичних осіб через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Рспубліканець також скасував 78 виконавчих актів, ухвалених попереднім очільником держави Джо Байденом.

Під санкції потрапили іноземні партнери РФ.

У жовтні 2024 року японський уряд ухвалив рішення надати Україні понад 3 млрд доларів у межах фінансової підтримки G7.

Також очільник оборонного відомства Японії Ген Накатані на зустрічі міністрів оборони країн НАТО анонсував додаткові постачання Україні транспортних засобів японських збройних сил.

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